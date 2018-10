Mkuu wa taasisi ya polisi wa kimataifa "Interpol", amepotea ziarani nchini China na haijulikani alipo.

Mkuu wa taasisi ya polisi wa kimataifa maarufu kwa jina la Interpol "international police" bwana Meng Hongwei amepotea akiwa kwenye safari binafsi nchini China.Kwa mujibu wa mke wake ambae alitoa taarifa ya kupotea bwana Meng kwa ofisi kuu ya Interpool nchini Ufaransa, bwana Meng alikuwa nchini China mwezi ulopita kwa safari binafsi.Bwana Meng mwenye umri wa miaka 64 anaishi kwenye mji wa Lyon uliopo kusini mwa Ufaransa ambao ndipo yalipo makao makuu ya Interpol na aliteuliwa kuwa mkuu wa taasisi hiyo mwaka 2016.Muda wake wa kuongeza taasisi hiyo unaisha mwaka 2020.Taasisi hiyo ina ofisi katika kila nchi duniani ikiwemo Tanzania na inafanya kazi zake kwa kushirikisha kila jeshi la polisi ya nchi hizo.Moja ya kazi kubwa ya taasisi hiyo ni kuwatafuta wahalifu mbalimbali duniani, wanaotafutwa na nchi wanachama kwa kuweka picha zao katika tovuti yake.Uteusi wa bwana Meng kulihisiwa na vyombo vya kutetea hai za binadamu kwamba zilikuwa ni jitihada za serikali ya China kuwasaka na kuwatafuta raia wote ambao wanaipinga serikali ya nchi hiyo.Serikali ya Beijing imekuwa katika harakati za kushikirisha nchi za kigeni katika kuwaorodhesha raia wake ambao wengio wanatuhumiwa kwa kujishirikisha na mataukio ya rushwa na ugaidi.=====================================================================================The head of the International Criminal Police Organisation Meng Hongwei has been reported missing by his wife.Meng Hongwei travelled to China in late September, but his wife says she has not heard from him since.French police announced his disappearance today and they are leading investigations to find him.He was born in Harbin, China, in 1953, and graduated from Peking University where he studied law before entering politics in 1972.He was director of China’s coast guard and appointed deputy director of China’s State Oceanic Administration.Interpol has offices in nearly every country on the planet and works towards international cooperation between different police forces.They work together to solve crimes that cross borders, sharing information and pooling resources.The Interpol website states: ‘Our role is to enable police around the world to work together to make the world a safer place.