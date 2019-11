Mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo, ajutia kuwaweka ndani Watumishi wa Umma bila kuwasikiliza. Ataka Viongozi vijana wajisahihishe

Low of natural justice states clearly that no person shall be convicted without given right to defense. Sharia nayo inayompa mamlaka DC kuweka mtu ndani inaweka masharti kuwa lazima mtu anayewekwa ndani ithibitike kuwa anataka kuhatarisha amani. Sasa mtumishi huyo kuchelewa kikao cha DC amehatarisha usalama upi?! Sheria inamtaka DC baada ya kumuweka ndani ampeleke mahakamani kwa muda uliotajwa na sheria, sasa unamuita ofisi kwako hapo ndio mahakamani?!

Mimi nasema matendo hayo hayana tafsiri nyingine zaidi ya ulimbukeni wa madaraka. Kumrudishia nauli ndio kitu gani, Utu wake je?!