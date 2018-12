Mkuu Mzee Mwanakijiji, Rais Magufuli Sio Alfa na Omega. Rais Sio Mungu! Na Kwenye Utawala ni Katiba!

Mzee Mwanakijiji said: Na. M. M. Mwanakijiji



Kwa ufupi ni kuwa Rais amesema tuhuma zinazomkabili Mkuu wa Mkoa wa Dar Bw. Paul Makonda hazijamfanya afikirie mara mbili uteuzi wake. Ni kweli kuwa Rais ndiye aliyemteua na ni yeye pekee anayeweza kutengua uteuzi wake.



Na niseme neno moja tu kwa Makonda. Una bahati kuwa Rais ameonesha imani yake kwako. Ni wakati wa wewe mwenyewe kujiangalia, kujisahihisha na kutengeneza ulipobomoka. Usije kukaa na kutegemea imani ya Rais tu ukaamini unaweza kufanya lolote. Magufuli amekuacha si kwa sababu unafanya vizuri; amekuacha ili kufunga vinywa vya sauti zilizokuwa zinampigia kelele; amekuacha ili kuwaambia watu "yeye ndiyo alfa na omega wa utawala nchini" kitu ambacho ni kweli. Click to expand...

Wanabodi,Hili ni bandiko la kumjibu mwana JF mwenzetu, Mkuu Mzee Mwanakijiji, aliyesema rais Magufuli ni Alfa na Omega, hapa mimi natofautiana naye kuwa rais Magufuli sio Alfa na Omega, Alfa na Omega ni Mungu tuu pekee, rais sio Mungu wa nchi, hivyo ras Magufuli sio Mungu, bali ni mkuu wa nchi yetu ya Tanzania. Alfa na Omega ni kila kitu, rais wa nchi sio kila kitu, hivyo rais Magufuli hawezi kuwa Alfa na Omega.Tukiacha yaliyo ya KiMungu, tukija kwa yaliyo ya Kaisari na kwenye utawala wa nchi, pia rais bado sio Alfa na Omega, watawala waliokuwa Alfa na Omega, walikuwa ni watawala wa kifalme, au watawala wa Rumi ya kale kama kina Herode au Kaizari, lakini kwenye tawala za sasa za kidemokrasia, Mkuu wa nchi sio Alfa na Omega. Alfa na Omega ya utawala wa nchi ni katiba na sio rais, ndio maana akiishachaguiwa, anaapishwa kwa katiba na kuapa kuilinda katiba, hivyo katiba ya nchi ndio kila kitu, rais yuko chini ya katiba. Kitendo chá rais Magufuli kuikanyaga katiba aliopa kuilinda, na kuachwa tuu hivi hivi akiangaliwa tuu, ndiko kumepelekea baadhi yetu kumuona yeye ndio kila kitu hadi kumfananisha na Alfa na Omega.Hata mimi jana nilimsikia Mhe. Rais Magufuli alipozungumza kuwa kwenye mambo ya uteuzi, yeye ndio kila kitu, hakuna yoyote anayeweza kumpangia kitu, au kumuelekeza cha kufanya, hii sii kweli. Ukweli ni kuwa rais sio kila kitu, bali katiba ndio kila kitu hivyo kuna vitu hata rais anapangiwa cha kufanya na katiba na kulazimishwa avifanye kwa mujibu wa katiba ataka au asitake, apende au asipende, ni lazima avifanye kwa namna ile katiba inavyoelekeza!.Hii maana yake ni kuna vitu ambavyo rais anaweza kuvifanya kwa ridhaa yake, at his own discretion kwa mapenzi yake na kuna vitu rais anatakiwa kuvifanya sio kwa ridhaa yake, not at his own discretion au kwa mapenzi yake, bali huvifanya kwa lazima kwa mujibu wa katiba, hivyo katiba ndio kila kitu na sio rais ndio kila kitu, ila kwa sasa Tanzania hapa tulipo, tunaelekea kwenye direction ya totalitarian ambapo rais ni kila kitu!.Miongoni mwa vitu ambavyo rais anavifanya kwa ridhaa yake na mapenzi yake ni pamoja na mamlaka yake ya teuzi mbalimbali za wasaidizi wake, hakuna wa kumpangia au kumlazimisha amteue nani, katiba imeweka kipengele cha kabla hajawateua wakuu Fulani Fulani, anaweza kushauriana na wasaidizi wake au vyombo Fulani, lakini katika kufikia uamuzi wa mwisho ni nani amteue, katiba yetu imempa mamlaka yote kufikia uamuzi yeye mwenyewe bila kufuata ushauri wa yeyote, isipokuwa uteuzi wa Waziri Mkuu tuu pekee, ndio bunge limepewa mamlaka ya mwisho kuridhia mteule wa rais, kama rais akimteua mtu wa hovyo kuwa Wazri Mkuu, Bunge linaweza kumkatalia, na kumlazimisha ateue mtu mwingine, lakini katika teuzi nyingine zote, rais wetu amepewa mamlaka bila kuingiliwa.Kuhusu mamlaka ya rais kumteua yoyote, nimeieleza hapa. Je, wajua Rais aweza kuteua yeyote hata darasa la saba?. Teuzi hizi hazihojiwi popote na yeyote! Lakini inapotokea mteule wa rais anapofanya makosa ya jinai, uamuzi wa rais kutengua uteuzi wake, haupo tena kwenye ridhaa ya rais kwa mapenzi yake, yaani at his discretion bali sasa hugeuka kwenye kutimiza wajibu kwa mujibu wa katba, sheria, taratibu na kanuni, mteule wa rais akifanya jinai, hata rais ampende vipi, mteule wake akimess, he has to go. Hili limewahi kutokea kwa Mkuu wa mkoa wa Pwani, Kisoky, aliyekuwa nest wa Nyerere, Mkuu wa mkoa wa Tabora, Ditopile Mzuzuri aliyekuwa best wa Jakaya, hivyo kama ni kweli, Makonda amefoji jina, na kujiendeleza kwa vyeti vya kufoji, then hata rais ampende vipi, Makonda has to go, kama rais Magufuli, anampenda sana Makonda, then amchukue akanywe nae chai Ikulu, lakini kwa sababu rais Magufuli ameishajiinui na yeye kuwa juu Zaidi ya katiba, hakuna cha ajabu kama ataendelea kumbeba, licha ya tuhuma za kelele za jinai zinazomkabili.Kwanza sote tunakubaliana kwa kauli moja kuwa Mhe. Rais Magufuli ndiye rais wetu, ndio mamlaka kuu kupita zote za kiutawala nchini mwetu mwenye nguvu na mamlaka zote za dola kwa mujibu wa katiba, hivyo anapaswa kuheshimiwa, lakini sio kuogopewa au kuabudiwa as if yeye ni Mungu!. Hili nimelizungumza hapa Nilivyomdhania Magufuli kumbe sivyo... Hizo mamlaka alinazo rais Magufuli, sii malí yake binafsi kama John Pombe Joseph Magufuli, bali tumeuazima kama dhamana tuu baada ya sisi (we the people) kumuajiri kazi ya kututawala kama rais wetu, kupitia taasisi ya urais, sisi ndio waajiri wake, ndio tunayemlipa mshahara wake, tunaemlisha, kumvisha na kumuhudumia yeye na família yake kwa kodi zetu na hizo powers alizonazo kama rais sio mali yake, bali ni mali ya Watanzania na tumemuazima kuzishika kama dhamana tuu kwa mujibu wa katiba na atafanya kile sisi waajiri wake tulichomtuma pale kwenye Ikulu yetu tulipompangisha kama mpangaji kwa mkataba na sio kufanya chochote anavyotaka yeye. Mkataba ukiisha tunaweza kumuongezea au tunaweza hata kuukatisha wakati wowote kukiwa na sababu za msingi.Rais ana powers, ila sio absolute powers, yuko chini ya katiba, katiba ndio kila kitu, hata rais akimess, anaondoshwa kupitia kifungu Namba 46A.chá katiba yetu (1977)-(1) Bila ya kujali masharti ya ibara ya 46 ya Katiba hii, Bunge linaweza kupitisha azimio la kumuondoa rais madarakani endapo itatolewa hoja ya kumshitaki rais na ikapitishwa kwa mujibu wa masharti ya ibara hii.(2) Bila ya kuathiri masharti mengineyo ya ibara hii, hoja yoyote ya kumshtaki rais haitatolewa isipokuwa tu kama inadaiwa kwamba rais-(a) ametenda vitendo ambavyo kwa jumla vinaivunja Katiba au Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma;(b) ametenda vitendo ambavyo vinakiuka maadili yanayohusu uandikishwaji wa vyama vya siasa yaliyotajwa katika ibara ya 20(2) ya Katiba au(c) amekuwa na mwenendo unaodhalilisha kiti cha Rais wa Jamhuri ya Muungano”.Magufuli japo ni rais wetu na yeye ni binadamu kama sisi na sio malaika, hivyo ana mapungufu yake, na moja ya mapungufu yake makubwa ni hili kujiona yeye ndio kila kitu!, na ana mamlaka yote ya kufanya chochote bila kuulizwa na yoyote. kwa vile yeye ndio rais wetu, hivyo anajidhania yeye ndio kila kitu.Lakini kwa bahati mbaya sana, japo ameapa kuilinda katiba, lakini inawezekana kabisa yeye akawa haijui kuwa mamlaka yake yamewekewa mipaka, kuna vitu rais anaweza kufanya na kuna vitu rais hawezi kufanya hata kama yeye ni rais, hivyo usikute haijui vizuri hata hiyo katiba yenyewe aliyoapa kulinda ndio maana baadhi ya maamuzi yake yanakwenda kinyume cha katiba, kwake it's OK kwa vile hajui atendalo ni kinyume cha katiba, na anatenda kwa nia njema, in good faith, na hili hata mimi simlaumu kwa sababu yeye sio mwanasheria ila ni ajabu kwa wanasheria wanaojua rais anavunja katiba lakini wanamnyamazia Gwiji wa Sheria na Katiba, Prof. Issa Shivji, Agoma Kuzungumzia Dhana ya Udikiteta/Uvunjifu Katiba! Kwa vile ni yeye ndiye aliyemteua Makonda, anaamini hakuna yoyote mwenye uwezo wa kumshauri kumtoa huyo Makonda wake, kiukweli, hata ampende vipi, lakini Watanzania wakiamua sio tuu wanaweza kumtoa huyo Makonda, bali pia wanaweza hata kumtoa yeye kwenye urais na kumtoa hapo Ikulu kwa kutumia ibara ile ya 46 ya Katiba.Hivyo Watanzania tukiamua kwa kauli moja kuwa hatumtaki Makonda kwa sababu za msingi ambazo ni justifiable, sio tuu tunamtoa huyo Makonda wake, bali tunauwezo wa kumtoa hata yeye rais Magufuli kwa sababu uongozi ni dhamana, hivyo kujikuta anaondoka na Makonda wake kwa mujibu wa katiba mradi tuu ziwepo sababu za msingi.Sababu ya msingi ya kumtoa Makonda, ni iwapo tuu itathibitishwa beyond a reasonable doubt kuwa ni kweli jina halisi la Paul Makonda ni Daudi Bashite, na ni kweli alifoji vyeti na akafanya udanganyifu kwa kutumia vyeti vya Paul Chistian kujipatia elimu, ajira hadi uteuzi, then kwa kutumia vipengele fulani vya kisheria, kwa kupeleka shauri mahakamani, then Mahakama inamlazimisha Paul Makonda kutumia majina yake halisi ya Daudi Bashite, Nyegezi, Mbegani na Muccobs zita scrap down vyeti vyake na rais Magufuli atalazimishwa na sheria kutengua uteuzi wa Paul Makonda kwa lazima, apende asipende, kwa kutumia nguvu za kisheia, hata rais Magufuli ampende vipi Makonda, he'll have to go!, ni lazima amtengue!.Kitu ambapo rais Magufuli anaweza kukifanya kumuokoa Makonda wake, kwa vile anampenda sana kwa uchapa kazi wake, hata kama amefoji, ameiba jina na kufanya udanganyifu, kwa vile rais anayo kinga ya kutokushitakiwa, anaweza kummegea kidogo Makonda hiyo kinga yake ya kutokushitakiwa, hivyo kumkingia Makonda na mashitaka ya jinai ya kufoji na kufanya udanganyifu, lakini jina la wizi lazima livuliwe hivyo lazima atengue uteuzi wa Paul Makonda kama RC wa Da es Salaam na papo hapo kumteua Daudi Albet Bashite kuwa mkuu mpya wa mkoa wa Da es Salaam na kuendelea kuchapa kazi.Na hili likifanyika then tunawashauri wabunge wetu makini, waanze impeachment process mara moja kwa kuitumia Katiba kwa hoja ya kuwa anaelekea kwenye direction ya reaching the highest stages of mind incapacitation hivyo amekuwa a person of unsound mind, (hili linathibitika kidakitari ila limeshuhudiwa kupitia kauli mbalimbali), kwa kumlinda muhalifu fulani, na amini msiamini, Bunge letu makini, linaweza kupitisha hoja hiyo, unless hizo 2/3 majority za wabunge zinazotakiwa kupitisha hoja hiyo nazo ziwe ni ya wabunge of unsound mind kwa upofu wa siasa za vyama!, partisan politics.Nawaomba mnipe muda niwatafutie vifungu vya katiba na sheria vinavyoonyesha kuwa rais sio kila kitu bali katiba ndio kila kitu, na rais anaweza kufanya maamuzi fulani na mahakama ikayatengua maamuzi hayo kwa kutumia vipengele vinavyoitwa writs or prerogative orders kama prohibition, certiorari, mandamus, harbea copos na quo warranto ambapo rais analazimishwa kufanya kitu fulani kwa lazima, apende au asipende na akigoma, Bunge linaitishwa na kumfukuza kazi!. Hili lipo, sheria hizi zipo, ila sisi hapa Tanzania hatujawahi kuitumia, lakini katiba inaelekeza jinsi ya kumuondoa madarakani mteule yoyote wa rais hata rais ampende vipi na akigoma, katiba hiyo hiyo inaelekeza jinsi ya kumuondoa rais madarakani. Kwa vile sheria zetu tumezirithi kutoka India Para-materiale, kuna sheria nyingi tunazo kwenye vitabu tuu lakini hatujazitumia, kwa vile mimi sio practicing lawyer, kuna sheria zipo tuu kama just persuasive tuu, na kuna sheria ni aplicable with time tutawathibitishia kuwa rais Magufuli sio kila kitu, bali katiba ndio kila kitu!. Je, wajua suala vyeti vya Bashite, linaweza kabisa kumng'oa Rais Magufuli pale Ikulu?. Ipo mifano ya rais kufukuza mtu kazi, mahakama ikaamuru arudi kazini.Kuna mtu alitiwa kizuizini kwa amri ya rais, mahakama ikamtoa.Kuna ile kesi ya Bawata etc.NB. Katiba yetu imempa rais wetu mamlaka ya kuwa kila kitu endapo tuu atatangaza hali ya hatari, hili likifanyika, hapo ni kweli rais ndio anakuwa kila kitu maana katiba huwekwa pembeni na hili likitokea hata JF itabidi iwe likizo!.Kuna vitu kibao rais wetu Magufuli alitangaza kuwa atafanya, wakati akitangaza, yeye alitangaza kwa mamlaka kabisa akijidhania anayo mamlaka hayo na uwezo huo, lakini kiukweli kabisa, kumbe hana mamlaka hayo wala hana uwezo huo na hapa chini ni baadhi ya mifano hiyo...Rais amefanya mambo mengi tuu kinyume cha katiba lakini kwa vile amefanya kwa nia njema, hakuna aliyelalamika.Paskali