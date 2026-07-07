Mkurugenzi ipp media Bw. Abdiel Mengi okoa jahazi

Mkurugenzi ipp media Bw. Abdiel Mengi okoa jahazi

C-C Daily Stories

C-C Daily Stories

Senior Member
Joined
Mar 15, 2026
Posts
185
Reaction score
309
Screenshot_20260707-172459.png

For Promo only.
View: https://youtu.be/YnbAqvz_8h0?si=WFtATkgwuApVX0J3

Kwa Mara ya kwanza Abdiel Mengi kukutana na Civilian-Coin ilikuwa mwaka 2003 katika studio za Backyard record zilizokuwa namanga Kona(DSM) ambapo Bw. Abdiel Mengi alikuwa mmiliki wa studio na Civilian-Coin aligongewa beat na marijani na vocal na mixing ikafanywa na Hingi katika wimbo Nimepata demu ambao alimshirikisha Braxton wa kundi la Wajaleo. Kipindi hicho Civilian-Coin alijulikana Kama "Masqo" Nick name aliyoiacha tangu mwaka 2007, Leo Civilian-Coin anahatua zingine. Je, Abdiel Mengi atashindwa kumuokoa Msanii wake wa zamani aliyejizaa upya na kuwa Civilian-Coin. Ngoma mbili zinahitaji msaada wa promotion kutoka. Studio zote za ipp media ambazo ni Home boy na Who am I? ..

View: https://youtu.be/SkLvVyZveTI?si=Hp4YiIGizun_SCQd
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Screenshot_20260707-151208.png
 
C-C Daily Stories said:
View attachment 3624318
For Promo only.
View: https://youtu.be/YnbAqvz_8h0?si=WFtATkgwuApVX0J3

Kwa Mara ya kwanza Abdiel Mengi kukutana na Civilian-Coin ilikuwa mwaka 2003 katika studio za Backyard record zilizokuwa namanga Kona(DSM) ambapo Bw. Abdiel Mengi alikuwa mmiliki wa studio na Civilian-Coin aligongewa beat na marijani na vocal na mixing ikafanywa na Hingi katika wimbo Nimepata demu ambao alimshirikisha Braxton wa kundi la Wajaleo. Kipindi hicho Civilian-Coin alijulikana Kama "Masqo" Nick name aliyoiacha tangu mwaka 2007, Leo Civilian-Coin anahatua zingine. Je, Abdiel Mengi atashindwa kumuokoa Msanii wake wa zamani aliyejizaa upya na kuwa Civilian-Coin. Ngoma mbili zinahitaji msaada wa promotion kutoka. Studio zote za ipp media ambazo ni Home boy na Who am I? ..

View: https://youtu.be/SkLvVyZveTI?si=Hp4YiIGizun_SCQd
View attachment 3624321View attachment 3624322View attachment 3624323
View attachment 3624326
Click to expand...

Oya mwana huo wimbo namba 6, I look for a girl, kama vipi tufanye collabo. Kuna manzi yangu fulani hivi miyeyusho nataka kumuimbia. Mimi nitakuwa nafokafoka, halafu wewe unaimba verse.
 
C-C Daily Stories said:
View attachment 3624318
For Promo only.
View: https://youtu.be/YnbAqvz_8h0?si=WFtATkgwuApVX0J3

Kwa Mara ya kwanza Abdiel Mengi kukutana na Civilian-Coin ilikuwa mwaka 2003 katika studio za Backyard record zilizokuwa namanga Kona(DSM) ambapo Bw. Abdiel Mengi alikuwa mmiliki wa studio na Civilian-Coin aligongewa beat na marijani na vocal na mixing ikafanywa na Hingi katika wimbo Nimepata demu ambao alimshirikisha Braxton wa kundi la Wajaleo. Kipindi hicho Civilian-Coin alijulikana Kama "Masqo" Nick name aliyoiacha tangu mwaka 2007, Leo Civilian-Coin anahatua zingine. Je, Abdiel Mengi atashindwa kumuokoa Msanii wake wa zamani aliyejizaa upya na kuwa Civilian-Coin. Ngoma mbili zinahitaji msaada wa promotion kutoka. Studio zote za ipp media ambazo ni Home boy na Who am I? ..

View: https://youtu.be/SkLvVyZveTI?si=Hp4YiIGizun_SCQd
View attachment 3624321View attachment 3624322View attachment 3624323
View attachment 3624326
Click to expand...

msanii mkubwa sana kutoka afrika ya mashariki na afrika mzima....
 
C-C Daily Stories said:
View attachment 3624318
For Promo only.
View: https://youtu.be/YnbAqvz_8h0?si=WFtATkgwuApVX0J3

Kwa Mara ya kwanza Abdiel Mengi kukutana na Civilian-Coin ilikuwa mwaka 2003 katika studio za Backyard record zilizokuwa namanga Kona(DSM) ambapo Bw. Abdiel Mengi alikuwa mmiliki wa studio na Civilian-Coin aligongewa beat na marijani na vocal na mixing ikafanywa na Hingi katika wimbo Nimepata demu ambao alimshirikisha Braxton wa kundi la Wajaleo. Kipindi hicho Civilian-Coin alijulikana Kama "Masqo" Nick name aliyoiacha tangu mwaka 2007, Leo Civilian-Coin anahatua zingine. Je, Abdiel Mengi atashindwa kumuokoa Msanii wake wa zamani aliyejizaa upya na kuwa Civilian-Coin. Ngoma mbili zinahitaji msaada wa promotion kutoka. Studio zote za ipp media ambazo ni Home boy na Who am I? ..

View: https://youtu.be/SkLvVyZveTI?si=Hp4YiIGizun_SCQd
View attachment 3624321View attachment 3624322View attachment 3624323
View attachment 3624326
Click to expand...

C_c daily news
Civilian Coin daily news

Msanii wewe, promoter wewe, producer wewe, mc wewe na shabiki wewe mwenyewe.

Deo Nalimi Kisandu
 
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