Mkitaka kutupost Fb,muombe ruhusa kwanza

Siku ya leo asubuhi nilikuwa najisikia vibaya kiafya basiNikatoa taarifa kwa watu Wangu Wa karibu ikiwemo ndugu na marafiki ,baada ya hapo nikalala usingiziIlipofika mida ya jioni nikaona missed call 10 na sms 3 za mchumba Wangu,kumcheki mrembo alikuwa amewaka kinomaNikajaribu kumuuliza what is going on? ,she said kuna mtu(she mwingine),kanipost fb then kanitag ,na kuandika maneno ya mahaba,Mpaka dakika hii mchumba Wangu hanielewi kabisa,halafu mtu wenyewe aliyenipost sina mahusiano yoyote ,daahSiku nyingine nyie mabinti muombe ruhusa kabla haujampost mtu,#new year,new lifeSent from my TECNO F3 using JamiiForums mobile app