Mke wa mtu sumu

Hello wana jamii forum natumaini mko salama na mnaendelea na shughuli katika ujenzi wa taifaKama kichwa cha habari kinavyojieleza mwaka 2018! Nilifanikiwa kupata kazi katika kampuny moja ya sim kama assistant accountant katika moja ya branch zilizopo mkoan Arusha. Nikafanikiwa kuna na urafiki na watu tofaut tofauti. Siku tukiwa kazin nilikuwa na mazoea na mtoto mmoja wa kike ambaye alikuwa mkali sanaa ghafla hisia za kimahusiano juu take zikaaza kujaSiku moja weekend nikiwa nyumban akanipigia cm anataka kuja nyumban kwangu nikamkaribisha kwa moyo wote mida ya saa sita fulan mnyamwezi nikajiandaa kitanda nikasafisha geto freshi.Baada ya nusu saa hv mtoto huyuu hapaa nikamchangamkia ila mawazo yangu yote yalikuwa kweny show tu! Of coz nilikuwa sina mapenz nae wala nn kwa sabab nilijua ni mke wa mtu tukapiga story kwa mda kidgo lakn sasa ile kuanza tu kumshika shika nimtombe mzuka ukakata kabisa jogoo akagoma kuwika mpaka leo sikujua kilichotokea haijawah kutokea mtoto aingie geto kwang halafu atoke hv hv. Daah roho iliniuma sanaa nkajua kabisa huyuu mtoto akitoka hapaa atanidharau sanaa atahisi mm ndyoo wale wale majokaBasi nikapiga moyo konde nakuanza kumplease yule mtoto kwamba oooh sina hisia na wewe mara am scared ,ila kiukwel by that time i was scared ni kitu ambacho sijawah kulala na mke wa mtu.Nakumbuka mtoto alikasirika kiasi kwamba aliniomba sim yangu akafuta namba yake pamoja na picha zake zote ila mtoto wa kiume nilikuwa na app ya vault picha zake nyingi nilikuwa nmetupia kule. Akanambia nimemdhalilisha sanaa ila tu ananiomba nisitangaze kwa watu coz nilimvua nguo na kumuacha bila kumfanya chochote. Akachukua vitu vyake akaondoka kwa hasira na kuapa kuto kurud tena geto kwangu.Nilirudi geto na kuwaza sanaa kilichotokea nkawaza au mme wake kasha nifanyia mambo ya ajabub? Nilipata wasi wasi kiasi kwamba nkajihisi mm si mwanaume tena. Nkaona isiwe noma nilikuwa na mpenzi wangu ambaye mda wote nikimuhitaji anakuja, nikampigia simu dakika chache akatimba geto lengo langu ni kichek kama jogoo atasimama au laa daaah ile kumuona tu demu wang 4G pale pale ikakaa sawa i was very happy nkajua ule ulikuwa woga tu ogopa sana mke wa mtu.Jumatatu asubhi nmeingia kazini bas mtoto akaja then akaomba kuongea na mimi. Nikamuitikia freshi kitu alichoniuliza ni kwamba nimeona kasoro gani kwake?? Kwan hata mme wake hana hisia na yeye! Nkamwambia hamna chochote ni bas tu i was scared! Akasema sawa!.Tulikaa kama week hivi bila text wala call akaja akanitafuta akanambia chriss i cant live without you! Najitahid kukusahau lakin nashindwa nikamwambia kwa nn? Lakini hakuwa na sababu akaniomba tutoke tukae sehem tuonge nikawa namkwepa kila siku lakini hachoki. Siku moja nkampa nafasi tukatoka mimi nikaagiza bia yeye alvaro! But nikamshaur why asinywe hata savana lengo lang tu ni ili alewe afunguke vzur akagoma nkamwambia sawa usijal akachukua alvaroKatika mongezinyake mtoto aliongea mambo mengi sanaa kuhusu mme wake mpaka nkamuonea huruma kwamba mme wake hamfikishi anamuacha na nyege zake akikojoa tu hamjali tena yeye! Ikaniambia ila nisimfikirie vibaya kama yy ni malaya. Nikamwambia usijal mmy siwezi nakuheshimu sanaa!Maisha yaliendelea kila siku nikizid kumkwepa lakini alionesha kunipenda sana na kutokukata tamaa kabisa mara nyingi nilimuonesha wazi wazi kama sina mapenzi naye lakini wapi aliendelea kunipigia simu na kuninunulia zawadi mbali mbali. Nakumbuka siku moja nimeomba likizo naenda nyumbani alinunua vitu vingi sanaa kwa ajili ya zawadi za wazeeSiku moja mida ya jioni saa 12 hv mtoto akanipigia sim na kuniambia anataka kuja geto kabla hajaenda nyumban kwake i was very shocked nkawaza isije ikatoke kama kipindi kile tena 4G igome kusoma ila nikajikaza nkasema haiwezekan mtoto aingie geto mara mbili atoke hivi hivi bas dakika kazaa tu mtoto akatokea geto ile kutua tu mtoto alipendeza balaa alikuwa amevaa gaun fulan la moja kwa moja na chup ndani tu....yaan ile kuingia ndan tu sikumuacha apoe nkamrukia na kumpa makiss ya kutosha daaah nkaanza kumsikia mapigo ya moyo yakienda mbio nkamvua chupi na kupandisha kigauni mzee nkaingiza mpini.....mtoto akaanza kulalamika sanaa mpaka machoz yakawa yanamtoka kwa sabab kitu alichukuwa anakitaka kwang kwa mda mrefu hatimaye leo amekipata.Mtoto anakuma tamu sana japo amezaa lkn bado mnato yaan kama mtoto mchanga niliendelea kupump baada ya dakika kazaa hiv wazungu hao.. nkamfuta vizur then tukapiga story akaaga anaenda nyumban kwa kuwa alikuwa amechelewaBaada ya hapo ni fulu kusifiwa mm ntamu mara chriss nipo tayr kuachana na mme wangu nikaona daaah hili sasa jangaa unataka kuachana na mme wako tena! Mtoto alikuwa haelewi chochote kuhusu mimi hayupo radhi kuachana na mimi.Tuliendelea na mapenz japo kwa siri ilifika kipindi mme wake akajua kabisa mimi natoka na mke wake lakini nikamkatalia kuwa mm sitoki na mkeo, Jamaa aliumia sana nakunisii niachane na mke wake kwan nimemsababishia maumivu makubwa katika familia yakeKila nikijaribu kuachana na yule mtoto ilikuwa haiwezekan mtoto alikuwa amekolea sanaaa nakumbuka sik nyingine kanipiga ambush nyumban nkamtomba tenaa mara hii nilimpa shoo ya nguvu kiasi kwamba ndyo kabisaa akaisahau familia yake kibaya zaid sikutumia kondomu nkakojolea humo humo ndani nikawaza je akipata mimba itakuwaje kuna mda nilianza kumpenda huyu mtoto wakat nikijua ana mme wake kutokana na vitu anavyonitunukuBas mtoto alichanganyikiwa balaa kiasi kwamba akamchana mme wake live kuwa anataka kusepa mme wake alichanganyikiwa balaa akanipigia usik na kutaka kujua kama nampenda kwel mke wake. Ilifika kipindi akaja officin na kuita wafanyakazi wenzangu ili kunikanya daaah roho iliniuma nikaona isiwe kesi niachane na mke wake kwa sabab hapo mbele nisije nikapigwa kimbora yule mtoto aliachishwa kazi ..now ni mama wa nyumbanLAKINI SASA CHA KUSHANGAZA YULE MTOTO KILA SIKU ANAITAFUTA ANATAKA NIKAMGEGEDE TENA ANADAI AMENIMISS WAKUU NAOMBENI USHAURI HAPO KWA SABABU THIS TIME NAKIONA KIFO KIPO KARIBUCc Masterofdisaster