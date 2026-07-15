Mke anatumia hela ya chakula nyumbani kwenye vikoba, mwisho wa siku, nakuta hakitoshelezi wala hakiridhishi, je hii ni sawa?

Amekosea sana tena sana tena wewe ni mstaarabu hujampa adhabu yoyote mpaka Sasa ni ujinga uliopitiliza Nina jiran yangu naye ndo kazi yake tena yeye mchana hapiki anawanunulia watoto chakula mgahawani sahani moja na yeye moja watoto hawashibi anawaambia subirini jioni wanawake tunamambo ya ajabu sana