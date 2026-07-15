Mke anatumia hela ya chakula nyumbani kwenye vikoba, mwisho wa siku, nakuta hakitoshelezi wala hakiridhishi, je hii ni sawa?

Mke anatumia hela ya chakula nyumbani kwenye vikoba, mwisho wa siku, nakuta hakitoshelezi wala hakiridhishi, je hii ni sawa?

PAYE

PAYE

JF-Expert Member
Joined
Jun 19, 2025
Posts
407
Reaction score
526
Mke wangu anatumia sehemu ya hela ninayoacha nyumbani kwa ajili ya chakula kupeleka kwenye michezo yao ya kuchangishana pesa. Mwisho wa siku, nakuta chakula hakitoshelezi wala hakiridhishi kwa sababu bajeti imepungua.

Bahati mbaya hata hajishtukii kwa anachokifanya, na kwa kweli wakati mwingine huwa naona ni bora nile Mtaani kabla sijarudi nyumbani.

Naomba kujua kama hii ni sawa Wakuu na nichukue hatua gani...!?
 
PAYE said:
Mke wangu anatumia sehemu ya hela ninayoacha nyumbani kwa ajili ya chakula kupeleka kwenye michezo yao ya kuchangishana pesa. Mwisho wa siku, nakuta chakula hakitoshelezi wala hakiridhishi kwa sababu bajeti imepungua.

Naomba kujua kama hii ni sawa Wakuu...!
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Mimi nakushauri ; Purchase As You Eat(PAYE)/Nunua kwa kadirio la unavyo/mnavyokula.Ni hivyo tu!
 
Amekosea sana tena sana tena wewe ni mstaarabu hujampa adhabu yoyote mpaka Sasa ni ujinga uliopitiliza Nina jiran yangu naye ndo kazi yake tena yeye mchana hapiki anawanunulia watoto chakula mgahawani sahani moja na yeye moja watoto hawashibi anawaambia subirini jioni wanawake tunamambo ya ajabu sana
 
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