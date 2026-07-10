Mkakati wa uzushi dhidi VC wa CHADEMA Mh John Heche hapa JF unaongozwa na chawa wa CCM wa4 wana: Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Troll J na Dr wa Manesi

The Palm Beach
JF-Expert Member
- Dec 30, 2015
- 3,848
- 9,962
Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..
Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔
Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...
Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...
Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...
Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..
Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..
Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔
Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...
Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...
Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...
Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..
Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..