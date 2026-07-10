Mkakati wa uzushi dhidi VC wa CHADEMA Mh John Heche hapa JF unaongozwa na chawa wa CCM wa4 wana: Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Troll J na Dr wa Manesi

The Palm Beach said:



Hawa chawa Tlaatlaah, Dr wa Manesi,



Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...



Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo



Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...



Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..



Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda.. Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..Hawa chawa Lucas Mwashambwa Retired , Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere . Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda.. Click to expand...

Hao wanne uliowataja, vichwani mwao wamejaza takataka, wanafahamika. Hakuna mwenye akili timamu anayeweza kuzingatia chochote kinachotamkwa na hao watu. Watu kama hao ni hasara kwa nchi, na kwa kuangalia wanachofanya hapa JF, kwa vyovyote vile watakuwa hawana faida hata kwa ndugu na familia zao, ni mizigo ambayo familia zinaibeba kwa uchungu na mateso. Hao ni kuwa-ignore ili upate wasaa wa kujadiliana na kukosoana na watu wenye akili timamu. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayeweza kufurahia kuuawa binadamu wenzake, lakini hayo majitu kila siku yanafurahia watanzania kuuawa, kutekwa na kudhulumiwa haki zao! Sasa hao ni binadamu au mashetani yaliyovikwa miili ya wanadamu!!