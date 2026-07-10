Mkakati wa uzushi dhidi VC wa CHADEMA Mh John Heche hapa JF unaongozwa na chawa wa CCM wa4 wana: Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Troll J na Dr wa Manesi

Mkakati wa uzushi dhidi VC wa CHADEMA Mh John Heche hapa JF unaongozwa na chawa wa CCM wa4 wana: Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Troll J na Dr wa Manesi

The Palm Beach

The Palm Beach

JF-Expert Member
Joined
Dec 30, 2015
Posts
3,848
Reaction score
9,962
Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..

Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔

Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...

Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...

Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...

Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..

Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..
 
The Palm Beach said:
Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..

Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔

Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...

Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...

Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...

Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..

Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..
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nonsense,

Gentleman,
unaporomosha mitusu, unaeleza uongo, upotoshaji na uzushi, halafu huku unamtaja Mungu kinafiki, hiyo ni kufuru ambayo inaweza kua hasara kwako binafsi,

tafadhali kua na heshima hata kidogo kwa Mungu na itapendeza zaidi 🐒
 
Hao watu hata siwajui ? Jamii Forums Members wanotukana kama huyu pigen Ban tuu matusi ya nini?
 
Naona unaongea ujinga jinga tu baada ya kushindwa kujibu hoja nzito zinazomkabili Heche anayetaka kukitumia chama kushibisha Tumbo lake
 
The Palm Beach said:
Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..

Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔

Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...

Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...

Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...

Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..

Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..
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We ndiyo taswira halisi ya hao nyumbu, huyo mkenya Heche ni mwizi, nyie wafuasi wa chadema ni km wafuasi wa Joseph Kibwetere wa Uganda, wale wa Paul Mackenzie wa Kenya, nyie ni viumbe vya hovyo kutokea hapa duniani, hata mkiambiwa muiname mfirwe hadharani mtainama.
 
The Palm Beach said:
Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..

Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔

Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...

Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...

Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...

Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..

Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..
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We, nitake radhi. Sijawahi kuanzisha mada yoyote kumuhusu huyo mwizi.
 
Kamanda viroboto vimemwagika hapo juu mpaka aibu vimesahau Kama mwana fa kapongezwa huko na Wana bongo
 
The Palm Beach said:
Hawakosi kuposti thread hata kumi kwa siku zote zikimshambulia..

Hawa chawa Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Retired, Troll J kwa mrengo wao na kujinasibu kwao hujitanabaisha kwa ujasiri na bila kificho kuwa ni wana CCM na watetezi wa Samia Suluhu Hassan wakiapa kuwa hata ikitokea anakufa leo, wako tayari kufa naye...🤔🤔🤔

Hawa ni CCM pure lakini ni ajabu kuwa akili na mikundu yao wameifyatua na iko wazi ikijambia CHADEMA masaa 24...

Huko X, Instagram na FB yuko mpenda nyama za dezo Yericko Nyerere. Huyu ni CHAUMA 100% lakini matako yake yote yako wazi yakiielekea CHADEMA aliyoiona haifai, akaachana nayo. Huyu jamaa ana chuki ya kufa mtu na John Heche utafikiri labda aliwahi kumfyatulia mkewe...

Hawa ndio viongozi wa mashambulizi dhidi ya Makamu Mwenyekiti Mh. John Heche katika Jukwaa hili na kwenye mitandao mingine...

Thank God kuwa, jeshi la mtandaoni la watetezi wa haki, demokrasia na utawala wa sheria limewa - contain na wamecharazwa viboko mpaka hawana hamu..

Huku wakiwa wanafikiri watoke kwa mtindo gani, rungu na kichapo cha Commonwealth kimewaponda..
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Hao wanne uliowataja, vichwani mwao wamejaza takataka, wanafahamika. Hakuna mwenye akili timamu anayeweza kuzingatia chochote kinachotamkwa na hao watu. Watu kama hao ni hasara kwa nchi, na kwa kuangalia wanachofanya hapa JF, kwa vyovyote vile watakuwa hawana faida hata kwa ndugu na familia zao, ni mizigo ambayo familia zinaibeba kwa uchungu na mateso. Hao ni kuwa-ignore ili upate wasaa wa kujadiliana na kukosoana na watu wenye akili timamu. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayeweza kufurahia kuuawa binadamu wenzake, lakini hayo majitu kila siku yanafurahia watanzania kuuawa, kutekwa na kudhulumiwa haki zao! Sasa hao ni binadamu au mashetani yaliyovikwa miili ya wanadamu!!
 
Lucas Mwashambwa said:
Wewe ndiye umepuuzwa. Watu hawawezi kupuuza na kufumbia macho Vitendo vya kihuni na kitapeli vya mtu kutumia akaunti yake binafsi kujipatia pesa kwa njia za janja janja.
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Alaf sijaona kama ulijibu. Hebu nijibu tafadhali.

Nilikuuliza ni akaunt ipi ya Heche iliyopokea hela?

nilikuwekea akaunt zinazopokea hela ya tone tone
 
Tlaatlaah said:
nonsense,

Gentleman,
unaporomosha mitusu, unaeleza uongo, upotoshaji na uzushi, halafu huku unamtaja Mungu kinafiki, hiyo ni kufuru ambayo inaweza kua hasara kwako binafsi,

tafadhali kua na heshima hata kidogo kwa Mungu na itapendeza zaidi 🐒
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Sorry to say this 'You are a fuc☆☆☆g idiot.
 
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