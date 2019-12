Mkakati wa kuidhoofisha Chadema. Umefikia hatua nzuri kwa haya mambo

Komeo Lachuma said:

Ndo maana wenye akili wameamua kunyamaza wawachie aina yenu kupiga kelele. Akili hii nayo ni mwanachademaNdo maana wenye akili wameamua kunyamaza wawachie aina yenu kupiga kelele. Click to expand...

Cecil whatever her name is: pandikiziSumaye whatever his name is : pandikiziEtcCDM wanawatoa kupitia sanduku mmepaniki kabisaMtajiju viazi nyie