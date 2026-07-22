Misheni iliwekwa sawa mipango ikaparanganyika sasa tunakwenda nayo kwa namna yeyote

Mipango ilipangwa kwa umakini wa hali ya juu kwanza kabisa ndani ya chama tuliweza kuwadhibiti makada wakorofi ambao wangeweza kuvuruga tukachapisha fomu moja kelele zilivuma lkn hazikuwa na madhara yeyote



Mpango wa pili ulikuwa dhidi ya upinzani hawa nso tungewacha tuu bila uthibiti wangeweza kuharibu mipango hivyo tukacheza na muda kwa kuwahadaa kuwa tunawatoa kamba shingoni walofungwa na utawala wa mbabe alopumzika



4R ikawa tengo la kuwanasa wapinzani haswa tukimlenga kubwa la maadui ndugu Freeman kete ya kwanza tulijifanya tunampa uhuru wa hisani sio sheria kumtoa kwenye kuta za sero kazi hii ilifanikiwa kwa asilimia mia Mbowe akawa anatusikiliza tunataka nini ili afwate



Mishe ya tatu ilikuwa ni uchaguzi wa CHADEMA ilikuwa ni lazima Mbowe ashinde ili kufanikiwa kwa mpango mzima hapa sijui nini kilikosewa watu wetu wa usalama walifanya kila jitihada lkn uchaguzi huru ndani ya CHADEMA uliwapa wakati mgumu kufaulu kwa misheni ile hatimaye wanaharakati wakapoka madaraka na kuanza kupiga makelele mitaani sijui no reform siju nini!!!!



Misheni ya nne ilikuwa kuendelea kulidhamini kundi la Mbowe nje ya CHADEMA ili kuidhofisha mpango ukawa ni CHAUMA kuwapa mbinu na fedha ili wapambane na wanaharakati wa CHADEMA lkn kabla ya mishe hii haijatoa matokeo kelele za mwanaharakati Lissu zikawa kubwa kiasi cha kutishia misheni isifanikiwe



Tukaona tumpunguze morali kwa kwa kumpumzisha pale Ukonga huku mipango mingine ikipamba moto



Misheni ya tano ni kushughulika na chama cha wazalendo kina Kabwe Zubeir hawa mwanzo walikuwa kwenye mfumo lakini walikuja kutoka baada ya kumkaribisha na kumpa nafasi ya kugombea hasimu mkubwa wa mama yetu mpendwa hatukuwa na namna nyingine isipokuwa kuwapiga chini hili halikuwa gumu msajili alilifanya mwenyewa bila tafashi yeyote pamoja na mahakama kumpa haki kisheria lkn msajili alingata meno misheni ikafanikiwa.



Hatimaye ikafika 29oct tukapiga kura kwa wino wa damu kura zikachomwa moto na wahuni mavituo kedekede dah hatimaye wahuni kweli wakafanikiwa kuvuruga uchaguzi majeshi yetu matiifu kwa chama yakafanya yalichofanya lkn hayakuweza kuzuia kuvurugwa kwa uchaguzi na wahuni wale



Sasa tufanyeje tukubali kuwa uchaguzi umevurugwa tuwape ushinde wahuni wa no reform no election? Hapana



Misheni ikawa tume ipike data na ikafanya hivyo hatimaye twende tumuapishe mama yetu mpendwa issue ikawa tutamwapisha wapi wkt huko mitaa bado haijatulia tukaona hakuna shida tukatafuta kordo flani jeshini tukamwapisha.



Sasa mama yetu yupo kazini anapiga kazi maendeleo yanaonekana lakni shida ni moja wahuni bado wanatuchezea kila kukicha wanakuja na tarehe ya maandamano askari wetu wamekuwa na kazi kubwa sana kulinda amani yetu

Amani yetu imekuwa ya kusimamia kipolisi sasa sio ile amani ya asili ya mtanzania .



Misheni ya mwisho ni maridhiano hii inaleta ugumu mkubwa lakini sie sio wenye kukata tamaa haina kufeli.