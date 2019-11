Mishahara ya madaktari!

Kwa hiyo ndugu Pundit nakubaliana nawe kuhusu kukuza uchumi na kuwa na self-sustaining system, lakini swali langu ama wasiwasi wangu ni: je mwelekeo wa kiuchumi wa serikali tuliyonayo waweza kutufikisha kwenye matumaini hayo? Tutasubiri hadi lini kuona hayo yakitokea? Hatua ipi ni feasible zaidi, kubadilisha serikali kwa matumaini kwamba mifumo itabadilika kuelekea kwenye uchumi sustainable zaidi, ama kujitahidi kuleta mabadiliko hayo ndani ya mfumo uliopo ? In other words, which is more feasible: fighting "them" or joining "them"? And either way, what are the chances of success? Click to expand...

You already know Kikwete and CCM are jokers who should not be entrusted to run a district let alone a country. we need a regime change, tatizo ni sasa with the bickering kama hizi za Wangwe na Zitto upinzani you seriously begin to wonder about the alternative tusije tukaleta the Chiluba effect hapa ikawa taabu juu ya taabu.Lakini Kikwete has to go, especially kwa sababu hana excuse, amesomea uchumi, ana mandate ya watu na alikuja na gimmick ya "Ari Mpya,Nguvu Mpya" kumbe its is more like "old wine in new bottle" na "nguvu ya soda" if anything.