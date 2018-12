niwaellyester1, u seem to be so worried, kama ipo itakuwepo tu, dont worry.



Kwa kwetu Tanzania, hatuko that much sophisticated interms of diagnostic facilities, vipimo tunavyotumia ni crude na vinachukua muda mrefu kupata matokeo. Kwetu kipimo tunachotumia cha UPT (urine for pregnancy test) kitakuwa positive siku ya 8 ( kama wiki moja hivi) mpaka ya 11 (roughly 2 weeks) baada ya missed period. Tunatumia pia USS (Ulatrasound), ambayo nayo itaona mimba (intradecidual gestation sac - kifuko cha mimba) wiki ya 4 mpaka ya tano ya ujauzito.



Kama uko Ulaya mimba yaweza kuwa diagnosed 5 days before the first missed period, yaani siku ya 9 since conception [tangu mimba kutunga na sio tangu kukosa siku zako-tofauti na UPT ambayo inakuwa positive siku 8 (roughly one week) baada ya kumiss period na sio baada ya conception, kwa sababu conception hutokea siku 14 kabla ya next menstruation] kabla hata hujakosa siku za mzunguko unaofuata, wanatumia vipimo kama ELISA na vingine.



Jaribu kurudia UPT on the 7th or 8th day since your first day of the last missed menses, na pia kama ni negative rudia siku ya 11, kama itakuwa negativu tena, TRY AGAIN next time you might succeed.