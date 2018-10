Millioni tatu nifanye biashara gani

Una uwezo wa kuuza mkuu?



'He who wants to be rich must learn how to sell' by Donald Trump.



Kuhusu kununua unaweza kujifunza kirahisi tu kwa kuangalia bei unayonunua bidhaa kama itakulipa ukienda kuuza kwa bei fulani ila kuhusu mbinu za kuuza unatakiwa kujifunza zaidi na zaidi ili kukidhi kasi ya ushindani wa soko la bidhaa utakayouza.



Kuhusu aina ya biashara utakayofanya nakushauri ufanye utafiti mdogo maeneo yako kuna tatizo gani unaweza tatua kwa kufungua biashara.