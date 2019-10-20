Millard ayo huu ujinga utafukuza wapenzi wa mtandao wakooo

BASIASI
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BASIASI
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nI MMOJA WA WAPENZI WA MTANDAO WA HUUYU MH
LO NIMEONA NITOE YA MOYONI
VIDEO NYINGI UKISEMA.UNAFUNGUA UNAKUTANA NA MATANGAZO YA WANAIMDHAMINI BADALA YA. VID HUSIKA HUU UJINGA AUFAI
SIO KILA.MTU ANA BET WENGINR WANATAKA KUONA MATUKIO
HIKI.NDICHO NIMEKUTANA NACHO BAADA YA KUAVLICK VID
hATA KAMA WANAWALIPA.MAMILIONI NASHAURI MUACHANE.NAYOO
LO NIMEONA NITOE YA MOYONI
VIDEO NYINGI UKISEMA.UNAFUNGUA UNAKUTANA NA MATANGAZO YA WANAIMDHAMINI BADALA YA. VID HUSIKA HUU UJINGA AUFAI
SIO KILA.MTU ANA BET WENGINR WANATAKA KUONA MATUKIO
HIKI.NDICHO NIMEKUTANA NACHO BAADA YA KUAVLICK VID
hATA KAMA WANAWALIPA.MAMILIONI NASHAURI MUACHANE.NAYOO