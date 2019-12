Mikono ya Zitto ina damu kwenye kukua ukabila nchini

Cherenganya said: Kongole zako mheshimiwa Mnyeti kongole sana, hivi karibuni hii imekua trend ni vyema Sasa likawa tamko la Taifa badala ya Mkoa wa Manyara pekee.



Mhe. Lema wakati anamchana Muhuni mwenzie aliyemzidi kiwango alimwambia HAMJAFANYA CHOCHOTE KWENYE COMMUNITY YA WACHAGGA.



Zoba jingine likasema watu wa Kaskazini wamesahauliwa awamu ya Tano, yaani huyu alipoulizwa swali la msingi KASKZINI YANATOKA MAKABILA GANI konyo zamafaka akala kona na kumeza chochoro.



Hao wanaotaja ukabila wanasahau kwamba ndio wanaoongoza kwa assets nyingi nje ya Mkoa wao, wanaendesha biashara ambazo 80% ya wateja wao ni watu wa makabila mengine. Na wamepewa vyeo vikubwa kwenye makampuni yasiyokua yao na taasisi za umma.



Kwani ni kosa kuwa mjasirimali? Kuna ubaya gani kuwekeza Tanzania. Swala ni habahaba zimejaza kibaba na sasa watu hawaoni aibu kutoa matamko yenye kututenganisha watanzania.Kinachosahaulika ni kuwa, ukabila hauna mipaka. Leo huyu kesho yule. Wajerumani walishajifunza mapema.First they came for the socialists, and I did not speak out—Because I was not a socialist.Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—Because I was not a trade unionist.Then they came for the Jews, and I did not speak out—Because I was not a Jew.Then they came for me—and there was no one left to speak for me.