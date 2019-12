Mifumo ya kuweka mwisho wa matumizi ya vifurushi vya makampuni ya simu na ununuaji wa umeme kimakundi TANESCO ni mifumo ya wizi na kandamizi

Watanzania tumezoea madili na biashara za wizi kiasi kwamba hata tunapoibiwa tunaona ni halali tu.Zipo biashara zinazoitwa biashara Tanzania,lakini ukiangalia kiundani ni wizi tu,kama wizi mwingine.Sitaweza kutaja maeneo yote ambapo wizi huo unafanyika maana ni mengi mno,ila kwa leo nitazungumzia maeneo mawili tu,TANESCO na makampuni ya simu.



Nianze na TANESCO.Hebu soma taarifa ifuatayo:-



Bei ya umeme inatofautiana kutokana na kundi la matumizi mteja alilopo mfano Matumizi Madogo ya nyumbani (D1) ambao wanatumia umeme wa majumbani ambao matumizi yao ni wastani wa KWh 75 kwa mwezi wananunua umeme uniti moja kwa Tsh 100 (bila kodi) endapo watazidi hapo kila unit watatozwa Tsh 350 (bila kodi), Lakini wateja wa kundi la matumizi ya kawaida (T1) Kundi hili hujumuisha wateja wenye matumizi ya kawaida ya umeme hususani watumiaji majumbani, biashara na viwanda vidogo, taa za barabarani na mabango - wananunua umeme Unit moja Tsh 292 (bila kodi), kundi hili linatumia kuazia unit 75-7500 kwa mwezi. Hivyo kutofautiana kwa kundi la matumizi ndicho kinachopelekea wateja kupata unit tofauti kwa kiasi kile kile cha pesa.



Taarifa hiyo kwa kuwa tumeizoea,si ajabu wengi wetu tukaiona kwamba ni sawa.Lakini si sawa.Swali la kujiuliza ni kwa nini tulipe bei tofauti ya unit moja.Je,wenye nacho wana adhibiwa kwa kuwa wanacho,au nikuwahurumia wale ambao hawana uwezo kwa hiyo wenye nacho wanawalipia wale ambao hawana?Lakini je,TANESCO kweli wana huruma hiyo?Sidhani.Na kama ni hivyoo,mbona sio kwa ridhaa ya hao ambayo wanacho?Mimi naamini it is neither of the above.Ukweli utabaki kwamba wote tunapaswa kulipa kiwango kimoja.Huu ni mfumo tu wa wizi na kandamizi.Tukumbuke kwamba units za Umeme ni bidhaa kama bidhaa nyingine.Swali la kujiuliza ni kwamba kama ni bidhaa kama bidhaa zingine,mbona bidhaa zingine hakuna segregation ya wateja kwenye makundi?Awe tajiri au maskini wote tunanunua bei moja,sasa iweje TANESCO bei ziwe tofauti?Something is seriously wrong here. Tunaiomba serikali iingilie kati suala hili.TANESCO hawawezi kuachwa wafanye wanayoyotaka kwa kutumia visheria vyao uchwara walivyojitungia,halafu waachwe scorch free.This is not acceptable.



Kwenye makampuni ya simu hali ni mbaya zaidi.Eti wameweka muda wa kifurushi kwisha muda,kwa maana kwamba kifufurishi kina expiring date,kichekesho.Kifurushi cha GB,MB au muda wa maongezi kimekuwa nyanya ya kopo.Kifurushi hicho nimekinunua kwa bei iliyowekwa,tena na kampuni yenyewe,how for Gods sake can it expire?Hivi mwenye duka anaweza kuniwekea muda wa kutumia sukari niliyonunua kwake kweli jamani.Eti aniambie kama hukuimaliza within a certain date uirudishe kwangu,won't I find him crazy?Hivi kwa nini haya makampuni ya simu yanavumiliwa na u-craziness wao huu,binafsi I am fed up with this nonsense,TCRA ni lazima sasa watusidie,ujinga huu mpaka lini?Enough with this craziness.