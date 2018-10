Miezi miwili sasa toka boss kaka ajue nampenda najihisi kuchoka naumia

Salam kwenu wapendwa wangu msinikasirikie naomba mnisaidie kutokana na uzoefu wenu



Huyu boss kajua mda sana kuwa ninafeelings za mapenzi kwake ofcoz nimekuwa nashindwa kujizuia kusmile,kumchekeachekea,aibu ndo usiseme nk(wote mnajua mtu akiwa in love anavyokuwa) naye akaanza kureact back in a way kama ananifeel pia anaongea kimahaba sana tukiwa wenyewe yaan hata kama ni issue za kazi anaongea na mm kiupole like ananidekeza "sawa eeh".."umeelewa mama".."haya basi kafanye kazi vizuri mama usikosee eeh".. "errors kwenye report ni kawaida wala usijal kairudie tu vizur sawa eeh" taasis nzima wanasema huyu boss ni mkali sana hataki ujinga wanamwogopa na kunabaadhi hawampendi kabisa ila mm sijaona huo ukali wake nimefall in love nae



Tatizo lake ananibore.. haniambii chochote zaidi ya kuja kunisalimia mara kwa mara kunibembelezabembeleza,kunitetea kwenye vikao na kuniangalia kimahaba yaan ananiudhi ananiumiza kila siku nawaza lini ataniambia anafeelings kwangu ama kuniask out.... mimi siwez kumwambia nachojiskia kwake i won't dare inaniuma sana



Nisaidieni... kwa nini haniambii chochote japo ishara zinaonyesha ananientertain na ananifeel?jamani nipeni experience zenu ili niamue either kuendelea kumskilizia ama nipambane kumsahau inaniuma nisaidieni nifanye maamuz

(msiongelee kuhusu kuwa yeye ni mme wa mtu na mimi ni mke wa mtu i am aware of that, ndoa yangu ipo vizur na itakuwa vizur siku zote wala msihofie hilo)