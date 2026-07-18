Miaka 10 JF nimeona , nimejifunza mengi sana. Miaka yenye Sura na Kurasa mbalimbali

Miaka 10 JF nimeona , nimejifunza mengi sana. Miaka yenye Sura na Kurasa mbalimbali

Sodoku Myebusi

Sodoku Myebusi

JF-Expert Member
Joined
Feb 3, 2016
Posts
1,281
Reaction score
2,964
Nimekuwa JF toka 2016. Nimekutana na mambo mengi. Nimewahi pigika vibaya sana na nikaja pata rafiki ambaye hatukuwahi onana ila tumebaki marafiki.

Nimewahi chukiwa na watu na kutukanwa nao na mpaka sasa mmoja ni rafiki yangu sana. Alikuja nifahamu akaomba radhi na maisha yakaendelea

Humu kuna watu wengi wanavaa vinyago. Wapo wasivyo. They hide their true colors. Na wengine ni wabunge, mawaziri, wakurugenzi,managers n.k wapo humu. Lakini huwezi wajua. Sababu wamevaa vinyago.

Nikiona watu wanagombana naumia sana moyoni .najiuliza wanapata wapi hizo nguvu?kwa nini wasiunganishe nguvu zao na kumsukuma shetani akae mbali?

Nitaelezea mikasa kadhaa nliyokutana nayo na watu wa humu wengine si watu. Sitotaja IDs zao ila nitataja sifa zao.
 
Sodoku Myebusi said:
Humu kuna watu wengi wanavaa vinyago. Wapo wasivyo. They hide their true colors. Na wengine ni wabunge, mawaziri, wakurugenzi,managers n.k wapo humu. Lakini huwezi wajua. Sababu wamevaa vinyago.
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Na kuna wengine ni wasakatonge tu
 
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