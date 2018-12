Mh rais tumekuelewa kuwa umeamua kimsingi kuivua Tume ya Uchaguzi madaraka yake

Toka lini polisi wakasimamia uchaguzi?



Na usalama wa raia uwe jukumu la Tume ya Uchaguzi

Kuna busara ya MTU MZIMA KUFUNGWA BREKI



Utawaponza polisi i swear, TUTAGAWANA MAUMIVU TUTAKAPOONEWA

Jua hatuna utayari wa kupoteza kwa ubabe wa polisi wako

Tutafuata sheria katiba na kanuni zote zinazoruhusu demokrasia ya vyama vingi

Tutafanya mikutano, tutafanya siasa TAKA MSITAKE

Ueni, tutieni vilema, tufungeni.



TUSITISHANE



Jueni mna familia kama sisi, wanetu wakiwa yatima kwa silaha zenu jiandaeni na nyie kuacha mayatima kwa nguvu za

MUNGU

Na nyie na dola yenu fanyeni mtakavyo but mjue MUNGU SIO MJOMBA WENU



Inatosha sasa

Yametufikaaaa hapaaaaaaaaaaaa

Uvumilivu sio utakatifu

We will fight if neccessary___________we know we shall win__________the good will over the evil

Tanzania stand up!!!