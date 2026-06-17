Mganga Mkuu Ilemela: Tumechunguza Kituo cha Afya Optimisim Dispensary, kipo vizuri. Tunaendelea na ukaguzi

Pia soma

A DOKEZO Thread 'Serikali ikichunguze Kituo cha Afya Optimisim Dispensary cha Mwanza, mazingira ni machafu na huduma zake mmmh!' Optimisim Dispensary ambacho kinakabiliwa na malalamiko makubwa kutoka kwa wananchi na hata baadhi ya wafanyakazi wake.



Inadaiwa kuwa hakijasajiliwa rasmi, na baadhi ya watumishi wanaotoa huduma hawana leseni hai za kufanya kazi za afya. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa juu ya usalama na ubora wa huduma zinazotolewa kwa wagonjwa.





Katika Mkoa wa Mwanza, Kata ya Kirumba, kuna kituo cha afya kinachoitwaambacho kinakabiliwa na malalamiko makubwa kutoka kwa wananchi na hata baadhi ya wafanyakazi wake.Inadaiwa kuwa hakijasajiliwa rasmi, na baadhi ya watumishi wanaotoa huduma hawana leseni hai za kufanya kazi za afya. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa juu ya usalama na ubora wa huduma zinazotolewa kwa wagonjwa.Aidha, kituo hicho kinatajwa kuwa na utaratibu usio halali wa utoaji wa huduma, ikiwemo kutoza fedha kwa baadhi ya vipimo ambavyo...

Mganga Mkuu wa Manispaa ya Ilemela, Dkt. Maria Kapinga amesema baada ya kuona wito wa Mdau wa JamiiForums.com kuhusu kufuatilia utendaji na mazingira ya Kituo cha Afya Optimisim Dispensary baada ya kutilia shaka huduma zao pamoja na kudai mazingira si rafiki, timu imefikia na kuchunguza.Dkt. Maria Kapinga amesema kituo hicho kilichopo katika Kata ya Kirumba kimeboresha mazingira yake na kwamba timu yake ya ukaguzi imekagua kituo hicho binafsi (Private Dispensary), Wilaya ya Ilemela kikiwa kinamilikiwa na Mniko Abdallah Mniko.”Amesema “Kwa sasa kipo vizuri na mwonekano mzuri kiusafi na inaendelea kutoa huduma, pia tumekagua leseni za kituo pamoja na zile za Watumishi ambao ni sita.”Utaratibu mwingine wa ukaguzi unaendelea na si kituo hicho pekee, vyote vilivyopo chini yetu.