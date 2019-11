Mfanyabiashara vs Mjasiriamali: Tofauti ni nini?

No retreat no surrender said: Hizo maana zenu hapo juu kati ya mfanyabiashara na mjasiriamali bado zinapwaya! Kwa ufipi mfanyabiashara ni mjasiriamali lakini mjasiriamali sio mfanyabiashara. Unapoanza shughuri ya kuuza bidhaa au uduma ili upate faida (pesa) katika hatua za awali unaitwa mjasiriamali. Mjasiriamali hajui vitu kama TRA, Brela, n.k. Lakini ujasiriamali wako ukikua ukaanza kupanuka na kumiliki bidhaa zinazovuta sio tu wateja bali pia maadui utalazimika usajili hiyo biashara hili uilinde dhidi ya maadui. Utajikuta unaonwa na akina TRA, na kulazimika ujulikane na akina BRELA, na kutaka sheria fulani zikulinde na kuomba waweka mahesabu (wahasibu) n.k. akina Bahkressa, Mo Dewji, Ali Mfuliki, n.k. huwezi kuwaita wajasiriamali bali wafanyabiashara. Manchinga ni mjasiriamali hana ofisi na hata akikuuzia bidhaa feki huwezi kumshitaki kwasababu hunaushahidi unaokuunganisha mteja na bidhaa uliyoinunua kwake (hawatoi risiti), n.k Click to expand...

Ngoja mi nikupe perceptive nyngneTanzanian au wabongo tunachojua mjasiriamali kwa English ni Entrepreneur ila ukiangalia kwa global standards definition ya entrepreneur aiendani na ile ya mjasiriamali tunayo ijua sisi ichoo ndo cha kwanza kinacho fanya tu tofautianeKwaio kwa mimi ulichoo kiongea apoo ni sahihi kabisa endapo kama mjasiriamali in English sio EntrepreneurNgoja nikupe definition ya Entrepreneur, Entrepreneur is a personal who found and run an organisation and willing too take risk inorder to benefit financiallyNa mara nyingi kuna vitu vitatu vinavyo muelezea EntrepreneurLeaderVisionary andRisk takerIo ndo global standard inavo mdefin EntrepreneurKwa Tz ni only kama mjasiriamali in English sio Entrepreneur bc ulichoo elezea ww n sahihi ila kma entrepreneur in swahili ni mjasiriamali basi definition yngu ndo yenyewDon't ever call yourself an entrepreneur kama unamiliki duka dogo au kiosk au machngaa ila ukijiita mjasiriamali sawa but sio Entrepreneur entrepreneur thing is who another level