Messi anacheza ligi bora kuliko zote duniani! Ahame aende wapi?

Mimi binafsi napenda kuangalia mechi nyingi za EPL kuliko laliga

Hii ni kutokana na branding ya ligi





Lakini mechi ya Barcelona huwa sikosi nafurahi kumwona messi anacheza the man is blessed



Unafurahi anatumia akili nyingi kuliko maguvu simply genius



Gaucho once said ....najuta sikucheza muda mrefu na messi



Kabla ya messi. Kwangu gaucho ndio alikuwa mchezaji bora wa dunia lkn luxury life zilimponza km zinavyomponza neymer sasa otherwise gaucho i could make most than he did





Kwangu Mimi wachezaji watano duniani kwa muda wote toka nianze kufuatilia mpira in



1.Leon Messi

2.Gaucho

3.Rivaldo

4.Paul schooled

5.Zidane and Ronald de Lima





Sitaki kuzungunzia Pele na maradona I never watched them