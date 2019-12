Membe, Kinana na Makamba hivi mkiamua kutokwenda mkafukuzwa uanachama wa CCM mtapoteza nini?

Nyerere alisema CCM siyo mama yangu! Mkiamua kuwa na ujasiri wa Nyerere mkatamka hivyo na mkafukuzwa (ingawa Nyerere hakufukuzwa) uanachama, mtapoteza nini la maana katika Dunia hii? What significant loss do you stand to suffer in these few remaining years of life on earth?Lipi linawajengea heshima kati ya kuitwa kama mbwa na kufukuzwa kishujaa?Twende kanisani na msikitini tusali, ya dunia na CCM tuwaachie Bashiru, Polepole na Magufuli.Sent using Jamii Forums mobile app