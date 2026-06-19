PostGE2025 Media zimeendelea kutumika kama toilet paper suala la mahusiano kati ya Marekani na Tanzania!

PostGE2025 Media zimeendelea kutumika kama toilet paper suala la mahusiano kati ya Marekani na Tanzania!

Conversations and stories after Tanzania's 2025 General Elections
Cute Wife

Cute Wife

JF-Expert Member
Joined
Nov 17, 2023
Posts
2,943
Reaction score
8,082
Wakuu,

Script ni ile ile yaani, serikali ikivurunda badala ya kutafuta njia ya kutatua tatizo yenyewe ndio kwanza inamwagia Petroli kwenye moto!

Bado Tanzania wana machungu juu ya kilichotokea, upande wa Magharibi wanaendelea kutupiga nyundo kila siku, serikali na CCM wako bize kulipa online media kusambaza ujinga!

Sasa unajiuliza, hata wakisambaza huu upuuzi, hali yetu inabadilika kutokana na yanayoendelea? Yani faida yake ni nini hasa kwenye hasa yote, ikiwa kama inaendelea kukazwa na tunaendelea tu kuchezea hela!

Na media kweli mmeshindwa kukaza kila siku nyie kuchambiwa tu na kuachiwa uchafu? Halafu sasa naona kuna stratergy mpya, zile legacy media zilichafuka beyond matengenezo pamoja na the like za Millard hawapewi kusambaza huu upuuzi, sasa mezigeukia online media kwa nguvu zote! Mwisho kutakuwa hakuna chombo ambacho wananchi wanaamini kupata taarifa sahihi, sababu serikali na CCM imeua vyote!

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Cute Wife said:
Wakuu,

Script ni ile ile yaani, serikali ikivurunda badala ya kutafuta njia ya kutatua tatizo yenyewe ndio kwanza inamwagia mafuta kwenye petroli!

Bado Tanzania wana machungu juu ya kilichotokea, upande wa Magharibi wanaendelea kutupiga nyundo kila siku, serikali na CCM wako bize kulipa online media kusambaza ujinga!

Sasa unajiuliza, hata wakisambaza huu upuuzi, hali yetu inabadilika kutokana na yanayoendelea? Yani faida yake ni nini hasa kwenye hasa yote, ikiwa kama inaendelea kukazwa na tunaendelea tu kuchezea hela!

Na media kweli mmeshindwa kukaza kila siku nyie kuchambiwa tu na kuachiwa uchafu? Halafu sasa naona kuna stratergy mpya, zile legacy media zilichafuka beyond matengenezo pamoja na the like za Millard hawapewi kusambaza huu upuuzi, sasa mezigeukia online media kwa nguvu zote! Mwisho kutakuwa hakuna chombo ambacho wananchi wanaamini kupata taarifa sahihi, sababu serikali na CCM imeua vyote!

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Uzuri wa wa Marekani kila kitu kinawekwa wazi kwenye mtandao.

Ukijiongeza kidogo tu kujua Kiingereza na ku search unasoma mwenyewe, hao wajinga wa media za Tanzania wasioijua dunia nawafuatilia ili iweje?

Sasa kama mimi naweza kwenda kwenye tovuti ya Baraza la Senate la Marekani, nikausoma muswada mimi mwenyewe, nikafuatilia mambo kimataifa, media ya Tanzania ya kazi gani?

Tatizo Watanzania wengi hawajui Kiingereza.Hawajui kutafuta habari mitanaoni. Wanasubiri kutafsiriwa.

Na hapo ndipo wanapopigwa.
 
Cute Wife said:
Wakuu,

Script ni ile ile yaani, serikali ikivurunda badala ya kutafuta njia ya kutatua tatizo yenyewe ndio kwanza inamwagia mafuta kwenye petroli!

Bado Tanzania wana machungu juu ya kilichotokea, upande wa Magharibi wanaendelea kutupiga nyundo kila siku, serikali na CCM wako bize kulipa online media kusambaza ujinga!

Sasa unajiuliza, hata wakisambaza huu upuuzi, hali yetu inabadilika kutokana na yanayoendelea? Yani faida yake ni nini hasa kwenye hasa yote, ikiwa kama inaendelea kukazwa na tunaendelea tu kuchezea hela!

Na media kweli mmeshindwa kukaza kila siku nyie kuchambiwa tu na kuachiwa uchafu? Halafu sasa naona kuna stratergy mpya, zile legacy media zilichafuka beyond matengenezo pamoja na the like za Millard hawapewi kusambaza huu upuuzi, sasa mezigeukia online media kwa nguvu zote! Mwisho kutakuwa hakuna chombo ambacho wananchi wanaamini kupata taarifa sahihi, sababu serikali na CCM imeua vyote!

View attachment 3611041View attachment 3611042View attachment 3611043View attachment 3611045View attachment 3611046View attachment 3611047View attachment 3611048View attachment 3611049View attachment 3611050View attachment 3611051View attachment 3611052View attachment 3611053View attachment 3611054View attachment 3611055
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In fact ni kitu cha muhimu na cha maana sana kwa media za Tanzania, kupuuza mambo ambayo hayana maslahi mapana kwa taifa letu.

well done Media council of Tanzania
Well done waandishi wa habari wazalendo wote Tanzania.

Mungu Ibariki Tanzania 👊🙏
 
Kiranga said:
Uzuri wa wa Marekani kila kitu kinawekwa wazi kwenye mtandao.

Ukijiongeza kidogo tu kujua Kiingereza na ku search unasoma mwenyewe, hao wajinga wa media za Tanzania wasioijua dunia nawafuatilia ili iweje?

Sasa kam nmimi naweza kwenda kwenye tovuti ya Baraza la Senate la Marekani, nikausoma muswada mimi mwenyewe, nikafuatilia mambo kimataifa, media ya Tanzania ya kazi gani?

Tatizo Watanzania wengi hawajui Kiingereza.Hawajui kutafuta habari mitanaoni. Wanasubiri kutafsiriwa.

Na hapo ndipo wanapopigwa.
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Acha wapigwe na kutandikwa
 
Kiranga said:
Uzuri wa wa Marekani kila kitu kinawekwa wazi kwenye mtandao.

Ukijiongeza kidogo tu kujua Kiingereza na ku search unasoma mwenyewe, hao wajinga wa media za Tanzania wasioijua dunia nawafuatilia ili iweje?

Sasa kam nmimi naweza kwenda kwenye tovuti ya Baraza la Senate la Marekani, nikausoma muswada mimi mwenyewe, nikafuatilia mambo kimataifa, media ya Tanzania ya kazi gani?

Tatizo Watanzania wengi hawajui Kiingereza.Hawajui kutafuta habari mitanaoni. Wanasubiri kutafsiriwa.

Na hapo ndipo wanapopigwa.
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Katika jamii yoyote hutakuta 100% wana uelewa sawa, wewe na mwingine anayejua anasaidia ili asiwepo anayeachwa, japokuwa kwenye hii ya pili nimehangaika kweli kuipata aisee!
 
Cute Wife said:
Katika jamii yoyote hutakuta 100% wana uelewa sawa, wewe na mwingine anayejua anasaidia ili asiwepo anayeachwa, japokuwa kwenye hii ya pili nimehangaika kweli kuipata aisee!
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Ukishakuwa na uwezo wa kuwa JF hapa watu tunachambua, tunatafsiri.

Hapa kuna watu wapo mpaka ndani ya Senate, kuna familia za Watanzania wana mtoto ofisi ya Senator Shaheen. He is an aide.

Unatafuta nini?



Screenshot_20260618_053025_Chrome.jpg
 

Attachments

Kiranga said:
Ukishakuwa na uwezo wa kuwa JF hapa watu tunachambua, tunatafsiri.

Hapa kuna watu wapo mpaka ndani ya Senate, kuna familia za Watanzania wana mtoto ofisi ya Senator Shaheen. He is an aide.

Unatafuta nini?



View attachment 3611118
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Bill iliyofanyiwa marekebisho - nimeshaipata Mkuu, nilipita kote huku nilikosa, ilikuwepo ile ya zamani na sehemu moja kuna kosa limefanyika waka attach bill nyingine.
 
Kiranga said:
Uzuri wa wa Marekani kila kitu kinawekwa wazi kwenye mtandao.

Ukijiongeza kidogo tu kujua Kiingereza na ku search unasoma mwenyewe, hao wajinga wa media za Tanzania wasioijua dunia nawafuatilia ili iweje?

Sasa kama mimi naweza kwenda kwenye tovuti ya Baraza la Senate la Marekani, nikausoma muswada mimi mwenyewe, nikafuatilia mambo kimataifa, media ya Tanzania ya kazi gani?

Tatizo Watanzania wengi hawajui Kiingereza.Hawajui kutafuta habari mitanaoni. Wanasubiri kutafsiriwa.

Na hapo ndipo wanapopigwa.
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Wanaishi zama za mawe za kale ndo kinachotesa chama changu CCM wana siasa ambazo zimepitwa na wakati
 
Cute Wife said:
Wakuu,

Script ni ile ile yaani, serikali ikivurunda badala ya kutafuta njia ya kutatua tatizo yenyewe ndio kwanza inamwagia Petroli kwenye moto!

Bado Tanzania wana machungu juu ya kilichotokea, upande wa Magharibi wanaendelea kutupiga nyundo kila siku, serikali na CCM wako bize kulipa online media kusambaza ujinga!

Sasa unajiuliza, hata wakisambaza huu upuuzi, hali yetu inabadilika kutokana na yanayoendelea? Yani faida yake ni nini hasa kwenye hasa yote, ikiwa kama inaendelea kukazwa na tunaendelea tu kuchezea hela!

Na media kweli mmeshindwa kukaza kila siku nyie kuchambiwa tu na kuachiwa uchafu? Halafu sasa naona kuna stratergy mpya, zile legacy media zilichafuka beyond matengenezo pamoja na the like za Millard hawapewi kusambaza huu upuuzi, sasa mezigeukia online media kwa nguvu zote! Mwisho kutakuwa hakuna chombo ambacho wananchi wanaamini kupata taarifa sahihi, sababu serikali na CCM imeua vyote!

View attachment 3611041View attachment 3611042View attachment 3611043View attachment 3611045View attachment 3611046View attachment 3611047View attachment 3611048View attachment 3611049View attachment 3611050View attachment 3611051View attachment 3611052View attachment 3611053View attachment 3611054View attachment 3611055
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Niliona taarifa kwenye page ya itv TANZANIA nikashangaa sana, ni wapumbavu sana sana. Waambie tunazama wote waache kiburi
 
Kiranga said:
Dah,

Mpaka mwenye chama umekubali inaonesha hizi si habari za wapinzani tu mpaka wenyewe kwenye CCM mnaona madudu haya.
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Ni hatari unawezaje kuhesabu kura milioni 31 kwenye zile vurugu ni utoto unajipa ushindi wa kishindo kwa 98% huu upumbavu watu wanafanya wizi na propaganda lakini lazima angalau ziendane na ukweli. Mfano ukiwa dukani umeajiriwa mauzo yenu labda kwa siku milioni kumi huwezi kuiba milioni 5 kwa siku mwenye duka atastuka angalau huwe unachukua elfu 50 kwa siku hawezi kustuka mwenye duka sasa wao wanakwapua mpaka hata mjinga anaelewa ndo nini sasa
 
Cute Wife said:
Wakuu,

Script ni ile ile yaani, serikali ikivurunda badala ya kutafuta njia ya kutatua tatizo yenyewe ndio kwanza inamwagia Petroli kwenye moto!

Bado Tanzania wana machungu juu ya kilichotokea, upande wa Magharibi wanaendelea kutupiga nyundo kila siku, serikali na CCM wako bize kulipa online media kusambaza ujinga!

Sasa unajiuliza, hata wakisambaza huu upuuzi, hali yetu inabadilika kutokana na yanayoendelea? Yani faida yake ni nini hasa kwenye hasa yote, ikiwa kama inaendelea kukazwa na tunaendelea tu kuchezea hela!

Na media kweli mmeshindwa kukaza kila siku nyie kuchambiwa tu na kuachiwa uchafu? Halafu sasa naona kuna stratergy mpya, zile legacy media zilichafuka beyond matengenezo pamoja na the like za Millard hawapewi kusambaza huu upuuzi, sasa mezigeukia online media kwa nguvu zote! Mwisho kutakuwa hakuna chombo ambacho wananchi wanaamini kupata taarifa sahihi, sababu serikali na CCM imeua vyote!

View attachment 3611041View attachment 3611042View attachment 3611043View attachment 3611045View attachment 3611046View attachment 3611047View attachment 3611048View attachment 3611049View attachment 3611050View attachment 3611051View attachment 3611052View attachment 3611053View attachment 3611054View attachment 3611055
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Angalia nawaziri wengi ni dini gani.
 
Sababu ni Zile Zile Tu.
Kenge hadi Umpasue Masikio ndio akusikie.

1. Utekaji.
2. Mauaji ya October 29.
3. Kupotezwa kwa Watu..
4. Uhuru wa vyonbo vya habari.
5. Uhuru wa kutoa maoni.
6. Kubambikia kesi akina Lissu za Uongo.
7. Uhuru wa kuabudu.
___________
8. Rushwa.
9. Ufisadi.
10. Ukiukwaji wa Haki za Binadamu
 
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