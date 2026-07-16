Mchepuko hautaki tuwekeze unachojua wenyewe ni kutumiwa hela na kula tu

Mchepuko hautaki tuwekeze unachojua wenyewe ni kutumiwa hela na kula tu

Kazanazo

Kazanazo

JF-Expert Member
Joined
Aug 16, 2023
Posts
6,596
Reaction score
10,308
Ni manzi yangu ya kitambo ila ndio hivyo tena hana malengo yoyote yeye anajua kutumiwa na kula tu. Nilimwambia awe na biashara nimuwezeshe afanye biashara ajipatie hela ndogo ndogo za kutumia cha ajabu anasema sio kazi yake kutafuta pesa.

Nia yangu ilikuwa nimuwezeshe awe na biashara ya uhakika na aweze kujenga kajumba nikiwa nampa support ndogo ndogo ila ndio hivyo kichwa chake kinawaza kuhudumiwa tu nimeona niingie mitini, toka nimkaushie simu na meseji kibao hadi kero. Baadhi ya wanawake ni changamoto sana
 
Kazanazo said:
Ni manzi yangu ya kitambo ila ndio hivyo tena hana malengo yoyote yeye anajua kutumiwa na kula tu. Nilimwambia awe na biashara nimuwezeshe afanye biashara ajipatie hela ndogo ndogo za kutumia cha ajabu anasema sio kazi yake kutafuta pesa.

Nia yangu ilikuwa nimuwezeshe awe na biashara ya uhakika na aweze kujenga kajumba nikiwa nampa support ndogo ndogo ila ndio hivyo kichwa chake kinawaza kuhudumiwa tu nimeona niingie mitini, toka nimkaushie simu na meseji kibao hadi kero. Baadhi ya wanawake ni changamoto sana
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Dogo Tafuta Hela wewe, ule manzi vizuri, sio kazi yake kutafuta pesa ni ngumu wa maisha tu
 
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