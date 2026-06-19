Mch Peter Msigwa: Wengi wa viongozi wa CCM na Serikali yao wanaonekana kucheka mbele ya kamera, lakini ndani wamejaa hofu, wasiwasi na upweke mkubwa

The Palm Beach
JF-Expert Member
- Dec 30, 2015
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==================Kadiri miaka inavyokwenda, nimejifunza jambo moja muhimu sana:
Maisha ya bandia ni maisha ya gharama kubwa sana. Gharama yake si fedha tu, bali pia ni gharama ya kiroho, kihisia, kisiasa na hata kimahusiano.
Ukweli ni rahisi kuishi nao. Uongo, kwa upande mwingine, unahitaji matengenezo ya kila siku.
Mwanasiasa anapoanza kujenga umaarufu wa bandia, unyenyekevu wa kuigiza, utajiri wa kuonyesha, au picha ya mtu mkamilifu asiye na dosari, anajikuta akitumia nguvu nyingi kuilinda taswira hiyo. Uongo mmoja huzaa mwingine, na maigizo ya leo huzaa maigizo ya kesho. Mwishowe, mtu haishi tena maisha ya kawaida; anaishi maisha ya kisiasa kila dakika. Na hilo linachosha sana.
Tatizo kubwa la siasa za Tanzania yetu ni kwamba mara nyingi tunathamini zaidi muonekano kuliko uhalisia. Watu wanajikuta wakitaka kuonekana wenye nguvu kuliko walivyo, matajiri kuliko walivyo, na wenye ushawishi kuliko walivyo...
Ndiyo maana wakati mwingine tunaona misafara mikubwa, sifa za kulipwa, propaganda na maisha ya kifahari kupita kiasi. Mara nyingi si kwa sababu watu wanafurahia hayo, bali kwa sababu wanaogopa kuonekana wa kawaida...🤔
Lakini taswira ya bandia na ya uongo inapokuwa kubwa, gharama ya kuilinda nayo huwa kubwa zaidi. Mauaji ya 29/10 - 3/11/2025 ndiyo gharama ya kulinda uongo na udhalimu. Uongo mmoja huzaa uongo mwingine. Tatizo moja lisiporekebishwa linazaa tatizo jingine...
Wakati mwingine watu wanaonekana kucheka mbele ya kamera, lakini ndani wamejaa hofu, wasiwasi na upweke mkubwa. Hawajui tena nani anawapenda kwa dhati, nani anawaogopa, nani anawasifia kwa maslahi, na nani anasubiri siku ya kuanguka kwao...🤔
Nafikiri moja ya gharama kubwa zaidi za maisha ya bandia ni kupoteza amani ya ndani. Mwanadamu hakuumbwa kuigiza maisha milele. Nafsi huchoka kubeba mtu ambaye si yeye halisi. (Pole sana Dada yangu Samia Suluhu Hassan, hili linakuhusu...)
Ndiyo maana naamini kwamba uhalisia ni nafuu kuliko maigizo. Kiongozi wa kweli hahitaji kuigiza kila siku. Anaweza kukosea kama binadamu mwingine yeyote, lakini hahitaji kuishi kwa ajili ya kuwalazimisha watu waamini picha ambayo si ya kweli....
Na kuna jambo ambalo historia imenifundisha. Wakati mwingine mtu aliyekaa ndani ya msafara mkubwa, akiwa na walinzi na heshima zote za dunia, anaweza kukosa amani kuliko mtu anayepita pembeni kwa miguu...😭😭
Kwa sababu amani haitokani na ukubwa wa msafara, wala haitokani na ukubwa wa cheo. Amani hutokana na dhamiri safi, ukweli wa ndani, na kuishi maisha yanayofanana na wewe halisi...
Mwisho wa yote, watu hawatakumbuka sana ukubwa wa magari yetu, wala ukubwa wa majumba yetu. Watakumbuka kama tuliishi kwa kuipenda na kuikumbatia haki na ukweli, kama tulikuwa waaminifu kwa dhamiri zetu, na kama tulitumia nafasi tulizopewa kuwatumikia watu kwa uadilifu na hofu ya Mungu...💯💯💯
==================MY RESERVED COMMENTS ABOUT THIS:
Mchungaji Msigwa bila shaka amepata experience hasi na ya ajabu ktk kipindi kifupi alichokaa ndani ya CCM...
1. Ndugu Pascal Mayalla, Lucas Mwashambwa, Tlaatlaah, Dr wa Manesi, Troll JF, ChoiceVariable and others of this kinds mna la kuongezea hapa? Mimi ningependa kujua hili, kwamba, how exactly do you manage living this kind of life in CCM? Siri na gharama za kuuishi uongo, uchawa, unafiki, udhalimu, uzandiki na kujipendekeza na bado mko hai mpaka leo ndani ya CCM mnawezaje kuzilipa aisee? Je, inaweza kuwa ni mtu tu kuhakikisha anauza utu na roho yake halisi kwa shetani ibilisi katili, asiye na haya wala soni..??
2. On the other hand, let me ask these of my dear good friends: Kalamu, Erythrocyte, JokaKuu, Mto wa mbu and other of this kinds, kwamba mna la kuongeza? Huyu Mchungaji bila shaka ni kama mtu aliyekufa, akashuka kuzimu kuliko makao makuu ya shetani na kisha akafufuka na kurudi tena duniani. Sasa anatoa ushuhuda wake wa alichokiona huko na kushauri wengine namna njema ya kuishi duniani ili wakifa wasije jikuta wanaenda huko, au siyo..??
I rest my case..