Cyangungu said: kuna sintofahamu kubwa ndani ya Chadema hapa Mkoani Morogoro iliyoletelezwa na makovu ya Uchaguzi wa Viongozi ngazi ya Mkoa.







Inasemekana Peter hakubaliani na namna Uchaguzi wa Viongozi ngazi ya Mkoa ulivyoendeshwa.Kwa madai yake yeye anaamini zoezi liliingiliwa na baadhi ya Viongozi waliopo Makao Makuu ya Chama.







Wapambe na wasaidizi wake wamemwomba azungumzie jambo kwa uwazi ili Wanachama wa Chama hicho Mkoa wa Morogoro waelewe ni kwa namna gani hakutendewa haki. Click to expand...

Mh. Mbowe take care of this. This is a crucial moment to monitor any misundestandings among you!