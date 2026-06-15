Mbunge Mbeya ailalamikia Serikali, Askari wilaya ya Kyela kuishi kwenye bwalo pamoja na familia zao

Your browser is not able to display this video.

, Suma Ikenda Fyandomo amesema kuwa Askari Polisi Wilaya ya Kyera wanaishi kwenye bwalo ambalo walilijenga kwa nguvu zao wenyewe, lakini pia wanaishi pamoja na familia zao, lakini hivi karibuni wameongezewa askari wengine 30 ambao nao wanaishi kwenye bwaro hiloWilaya ya Kyela hakuna kabisa nyumba za askari polisi. Askari polisi hao wanaishi kwenye bwalo ambalo wamelijenga kwa nguvu zao. Wanaishi wao pamoja na familia zao. Nikisema familia ni pamoja na wake zao lakini pia na askari wanawake.Ninaishukuru serikali kwa kutambua kwamba Wilaya ya Kyela iko mpakani mwa Malawi, imetuletea askari 37. Nao hao wote wameingia ndani ya hilo bwalo. Sasa je, ni lini serikali itajenga nyumba za askari wa Wilaya ya Kyela?Eneo la Kyela tunakiri kwamba kweli kuna uhaba wa makazi ya askari. Na tunakiri kwamba kwa sasa askari wetu katika eneo hilo bado wanakaa kwenye mabwalo na wanakaa wakiwa wamechangamana. Lakini hiyo ni kutokana na hali halisi ya mazingira yaliyopo.Tumeshaweka mpango wa ujenzi wa makazi pamoja na vituo vya polisi, na eneo hili nalo tutalipa uharaka kutokana na mazingira yaliyopo kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya askari.