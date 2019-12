Mbowe na Mnyika jiendelezeni kielimu mpate shahada ya Chuo Kikuu

Winston Churchill hakuwa na degree yoyote lkn ndio waziri mkuu bora zaidi kuwahi kutokea UK.



Tuna watu wengi wenye hayo makaratasi "Paper Qualifications" hasa huko kwenu ccm lkn they've nothing to show for those purported academic credentials.



Uongozi hauhitaji hayo makaratasi make hata mfalme Selemani hakuwa nayo lkn ali-perform vizuri tu na hata Dr. Slaa pamoja na kuwa nazo lkn bado mlifika naye bei tu muda ulipowadia lkn akina Mbowe na Mnyika ambao hawana hayo makaratasi wamekataa "Bargain" na kuamua kufia wanachokiamini.



So, paper qualifications do not count for the serious and committed people out to root out tyranny but the zeal and determination.