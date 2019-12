Mbinu za kudanga

Habarini humu ndani,

Aisee niende straight to the point. Warembo humu ndani naombeni mnipe tips za kudanga. Maisha ni magumu nimesoma nna ka bachelor lakini naona sitaweza kutoboa. Recently nimepata connection na vigogo kadhaa lakini sasa sijajua naanzaje kuomba favors za hapa na pale I don't mean pesa tu connection za kazi n the like pia. Kutoa uchi sio tatizo, tatizo nawaza nisije nikaliwa nikabaki manyoya bila kupata faida yoyote.

How do I get all that I want? Share your experiences with me.



I am very serious sitaki mtu PM mimi nipeni tips nikatafute maisha huko.



Nyie vinabaubaga mabaradhuli mliokosa kazi mnaojifanyaga kupitia nyuzi za zamani msiniletee ujinga huo hapa.



Your help will be highly appreciated.