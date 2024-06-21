Mauzo yanavutia lakini kwa faida ya laki 8 na matumizi laki 7 na elfu themanini nimehitimisha najitekenya, nimekubali kipigo till next time

Killa Cam said: Ukiijua siri ya biashara ya Kariakoo utawaheshimu na kuwaogopa wafanyabiashara wa hilo eneo. Click to expand...

Nimekuuliza vile kwa maksudi, umesema frame za kariakoo ni sawa na faida ya jamaa mara tatu,Nilichokusudia kusema ni kwamba huwezi kulinganisha kariakoo na sehemu zingine, kariakoo ni soko na lango kuu kibiashara kwa maeneo yote na karibia biahsara zote Tanzania, hivyo basi mzunguko wa kibiashara kariakoo ni mkubwa ukilinganisha maeneo yote, hiyo pekee inaipa hadhi ya kuwa sehemu yenye thamani zaidi.