Matumizi ya barabara ya njia mbili(double road)

Sexer said:

Barabara ya njia mbili ni ile ambayo njia moja gari zinaenda njia nyingine gari zinarudi, sasa wewe hapa bila shaka ulimaanisha barabara njia nne na si vinginevyo.



Sent using Kwanza hujui hulisemalo, unaposema barabara ya njia mbili ukimaanisha double roads unachemka sana, hapo ni sawa na kusema barabara ya barabara mbili! Road=barabara.Barabara ya njia mbili ni ile ambayo njia moja gari zinaenda njia nyingine gari zinarudi, sasa wewe hapa bila shaka ulimaanisha barabara njia nne na si vinginevyo.Sent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

Hapana mkuu, kwenye kuhesabu barabara hatuhesabu hivyo,hua tunahesabu barabara zenye mwelekeo mmoja wa magari,so instead of using two lane road we use double road, na kwa Tanzania hatuna four lane road, barabara nyingi ni two lane highways(double road) nahisi kwa Ea ipo Kampala though Sina uhakika Sana. I stand to be corrected.....Sent using Jamii Forums mobile app