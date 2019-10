Matumizi ya AC ya gari, Je, ni kweli inakula mafuta?

ilonga said: Kwangu sijawahi kuona tofauti gari ikiwa full AC au vioo chini. Tofauti niliyoiona ni pale vumbi linapojaa ndani ya gari baada ya kushusha vioo na pale gari inapokuwa safi ndani kwa kutumia AC muda wote. Naona ninatumia mafuta yaleyale tu ya laki na 20 hadi 50 kwa mwezi kulingana na misele. Click to expand...

Ubishi usio na tija,car proffessionals wenyewe wanakwambia AC ni moja ya vitu vinavyosababisha utumiaji wa mafuta kuongezeka,lakini kuna watu mara zote wamekuwa wakipinga hili swala,sio kwamba unakatazwa kutumia,kama mfuko wako unakuruhusu tumia ila usidanganye watu palipo na ukweli.Unapowasha AC engine unaiongezea mzigo ndio maana utakuta hata mlio wa gari unaongezeka au baadhi ya gari utaona ina vibrate, kwahiyo automatically lazima matumizi ya mafuta yapande.Hii nimeitoa google,Air conditioning uses fuel,using a vehicle's air-conditioning system increases its fuel consumption more than any other auxiliary feature. An air-conditioning (a/c) system can increase fuel consumption by up to 20% because of the extra load on the engine....