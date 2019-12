Matumizi mabaya ya ujenzi wa flyover na madaraja ambayo malori hayaruhusiwi kupita. Why?

Kimla said: Ndugu zangu Tanzania tunatumia pesa nyingi kujenga flyover na madaraja ,lakini kwanini malori hayaruhusiwi kupita juu ya madaraja husika? Nitatoa mfano,

1.Daraja la mfugale-Malori hayaruhusiwi?kwanini?

2.Ubungo nayo--Malori yatatakiwa kupita chini...kwanini?

3.Daraja la kigongo busisi--Malori yataendelea kupita kwenye fell licha ya kutumia billion 700..

Jamani anomben sababu ya kwanini malori hayarushusiwikupita kwenye madaraja husika??

We are the most idiot people in the world, no focus, no planning Mambo hobelahobela