Mateso ubalozini Dubai: Sheria kwa Mtanzania anayeishi UAE-Dubai

Ndugu watanzania na idara husika,



Leo nimetoka kwenye ofisi ndogo ya ubalozi wetu hapa Dubai, nilimsindikiza mke wangu anayefanya kazi Dubai, na tuna mpango wa mke wangu kuja likizo ndani ya wiki mbili zijazo.



Alipiga simu ubalozini na kuuliza kuhusu sheria mpya zilizotangazwa kwa Watanzania wote wnaofanya kazi nje ya nchi, ili kuhakikisha anatimiza matakwa yote.



Hapo chini ndizo documents tulizoambiwa zinahitajika:



1. Mkataba wa kazi

2. Barua kuonyesha umeajiriwa (employment letter)

3. Kitambulisho cha kampuni yako, chenye jina lako.

4. Barua kutoka kwa mkubwa wako kazini akiridhia, wewe kuenda likizo Tanzania.

5. Copy ya sheria inayokuruhusu kuishi Dubai (residency permit)

6. Original passport yako

7. Ticket ya kwenda na kurudi.



Tulimuuliza binti aliyekuwa pale ubaoizini (Dubai), alitufahamisha kuwa hayo ni maelekezo kutoka wizarani.



Sasa kama mtanzania anahitaji kutoa vielezo vingi kama hivyo,

- Je mtu ambaye siyo mtanzania anaambiwaje?

- Mtu unarudi kwenu ubalozi una haja gani ya ticketi ya kwenda na kurudi?

- Watanzania wanaaibika wanapoomba barua nyingi ili aweze kurudi kwao.

- Je mtu akipata dharura jioni ama weekend, mzazi au ndugu yuko mahututi au amefariki, inabidi angojee mpaka office zimefunguliwa?



Hapo chini nimecopy na kupaste habari zinazoonesha namna nchi zinazofaidika na wafanyakazi nje ya nchi. Kenya inapata dollars 1.8 billions kwa mwaka ( karibia trillion 4 za Tanzania).



Tunaomba viongozi kuwapunguzia ndugu zetu matatizo. Kwa mwenye uwezo unaweza kupiga simu offisi za balozi zetu Abu Dhabi na Dubai numbers ni. Abu Dhabi +97126313088 or +97126316618, Dubai +9714394 0200

A remittance is a transfer of money by a foreign worker to an individual in their home country. [1] In 2014, $436 billion went to developing countries, setting a new record. Overall global remittances totaled $582 billion in 2015.[2] Some countries, such as India and China, receive tens of billions of US dollars in remittances each year from their expatriates and diaspora. In 2014, India received an estimated $70 billion and China an estimated $64 billion.[3]

Africa[edit]

Remittances to Africa play an important role to national economies. However, little data exists as many rely on informal channels to send money home. Immigrants from Africa today number approximately 20 to 30 million adults, who send around $40 billion USD annually to their families and local communities back home.

According to a World Bank study,[15] Nigeria is by far the top remittance recipient in Africa, accounting for $10 billion in 2010, a slight increase over the previous year ($9.6 billion). Other top recipients include Sudan ($3.2 billion), Kenya ($1.8 billion), Senegal ($1.2 billion), South Africa ($1.0 billion), Uganda ($0.8 billion), Lesotho ($0.5 billion), Ethiopia ($387 million), Mali ($385 million), and Togo ($302 million). As a share of Gross Domestic Product, the top recipients in 2009 were: Lesotho (25%), Togo (10%), Cape Verde (9%), Guinea-Bissau (9%), Senegal (9%), Gambia (8%), Liberia (6%), Sudan (6%), Nigeria (6%), and Kenya (5%).[26]