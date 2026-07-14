Mary Claire: Sikumlazimisha anilipie ada na sikujua kuwa ameoa

Mary Claire: Sikumlazimisha anilipie ada na sikujua kuwa ameoa

Frank Wanjiru

Frank Wanjiru

JF-Expert Member
Joined
Apr 12, 2012
Posts
24,878
Reaction score
44,579
Mary Claire binti Aliye mwagiwa Tindikali na aliye kuwa mchumba wake aliye Msomesha amefunguka kuwa,

“Sikuwahi kumuomba huyo mwanaume anilipie ada ya shule. Ni yeye mwenyewe aliniomba nimpe maelezo ya akaunti ya shule, nikampa bila kujua kuwa angeanza kulipa ada. Nilijaribu hata kumzuia, lakini aliniambia ananipenda sana na yuko tayari kunifanyia chochote.

Katika kipindi chote tulichokuwa kwenye mahusiano, hakuwahi kuniambia kuwa tayari ameoa, na pia sikuwahi kumuona na mke wake. Baada ya kugundua kuwa ameoa, nilimweleza wazi kuwa siwezi kuendelea na mahusiano hayo, ndipo nikaamua kuyavunja.

Baada ya hapo, Elvis alianza kunitishia kwa hasira, na sasa hali imefikia hatua ya kutaka kuniangamiza, Ningependa kutoa wito kwa wanaume, mwanamke akikataa kuwa na wewe, muache na uendelee na maisha yako hata kama amekula pesa zako unaweza kupata zingine”
 
Frank Wanjiru said:
Mary Claire binti Aliye mwagiwa Tindikali na aliye kuwa mchumba wake aliye Msomesha amefunguka kuwa,

“Sikuwahi kumuomba huyo mwanaume anilipie ada ya shule. Ni yeye mwenyewe aliniomba nimpe maelezo ya akaunti ya shule, nikampa bila kujua kuwa angeanza kulipa ada. Nilijaribu hata kumzuia, lakini aliniambia ananipenda sana na yuko tayari kunifanyia chochote.

Katika kipindi chote tulichokuwa kwenye mahusiano, hakuwahi kuniambia kuwa tayari ameoa, na pia sikuwahi kumuona na mke wake. Baada ya kugundua kuwa ameoa, nilimweleza wazi kuwa siwezi kuendelea na mahusiano hayo, ndipo nikaamua kuyavunja.

Baada ya hapo, Elvis alianza kunitishia kwa hasira, na sasa hali imefikia hatua ya kutaka kuniangamiza, Ningependa kutoa wito kwa wanaume, mwanamke akikataa kuwa na wewe, muache na uendelee na maisha yako hata kama amekula pesa zako unaweza kupata zingine”
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Ushauri:
Humtaki mwanaume usile pesa zake. Hakuna amani kwenye unyang'anyi, kichaka cha alitoa mwenyewe huwa hakisaidii. Humtaki mwanaume usile pesa zake. Ziogope kama ukoma. Kula pesa za umpendaye.
 
Frank Wanjiru said:
Mary Claire binti Aliye mwagiwa Tindikali na aliye kuwa mchumba wake aliye Msomesha amefunguka kuwa,

“Sikuwahi kumuomba huyo mwanaume anilipie ada ya shule. Ni yeye mwenyewe aliniomba nimpe maelezo ya akaunti ya shule, nikampa bila kujua kuwa angeanza kulipa ada. Nilijaribu hata kumzuia, lakini aliniambia ananipenda sana na yuko tayari kunifanyia chochote.

Katika kipindi chote tulichokuwa kwenye mahusiano, hakuwahi kuniambia kuwa tayari ameoa, na pia sikuwahi kumuona na mke wake. Baada ya kugundua kuwa ameoa, nilimweleza wazi kuwa siwezi kuendelea na mahusiano hayo, ndipo nikaamua kuyavunja.

Baada ya hapo, Elvis alianza kunitishia kwa hasira, na sasa hali imefikia hatua ya kutaka kuniangamiza, Ningependa kutoa wito kwa wanaume, mwanamke akikataa kuwa na wewe, muache na uendelee na maisha yako hata kama amekula pesa zako unaweza kupata zingine”
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Asirudie tena utapeli.

Mwanaume akifanya ubaya kwa mwanamke aliyempenda jua mwanamke alivuka mstari mwekundu.

Then next, ubaya ubwela.
 
Seran said:
Sielewi, ila huyo hakuwa mchumba!
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Whatever the case.

Je nikuulize jambo?

Unaweza kufungua biashara ili upate hasara
Kama jibu ni hapana.

Basi jua mabaya yote amefanya huyo mwamba ni sababu ya uwekezaji amefanya.

Swali jingine angekua hajamsomesha au kutumia gharama hizo unadhani angepata guts za kufanya alichofanya jibu ni No, ila sisemi hivi ku support ukatili amefanya kwasababu watu weak ndio hufanya mambo ya kipuuzi kama hayo.


Natumai umenielewa
Asande.
 
Mjomba Fujo said:
Whatever the case.

Je nikuulize jambo?

Unaweza kufungua biashara ili upate hasara
Kama jibu ni hapana.

Basi jua mabaya yote amefanya huyo mwamba ni sababu ya uwekezaji amefanya.

Swali jingine angekua hajamsomesha au kutumia gharama hizo unadhani angepata guts za kufanya alichofanya jibu ni No, ila sisemi hivi ku support ukatili amefanya kwasababu watu weak ndio hufanya mambo ya kipuuzi kama hayo.


Natumai umenielewa
Asande.
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Hapana ila nitajiandaa kwa lolote! si kila biashara inafanikiwa!

Wewe una mke, unaenda somesha binti mwingine ili iweje?

Kwanini umsomeshe mtu wakati una mke wako?

Nimekuelewa
Asande kushukuru!
 
Seran said:
Hapana ila nitajiandaa kwa lolote! si kila biashara inafanikiwa!

Wewe una mke, unaenda somesha binti mwingine ili iweje?

Kwanini umsomeshe mtu wakati una mke wako?

Nimekuelewa
Asande kushukuru!
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Kwanini asomeshe binti mwingine hilo ni lake binafsi hatuwezi jua sababu, hivyo hatuwezi kumsemea.

Kuhusu kujiandaa kwa lolote ni kweli kiasi ila utmost tunategemea kupata faida kwasababu ndio LENGO KUU.
 
Frank Wanjiru said:
Mary Claire binti Aliye mwagiwa Tindikali na aliye kuwa mchumba wake aliye Msomesha amefunguka kuwa,

“Sikuwahi kumuomba huyo mwanaume anilipie ada ya shule. Ni yeye mwenyewe aliniomba nimpe maelezo ya akaunti ya shule, nikampa bila kujua kuwa angeanza kulipa ada. Nilijaribu hata kumzuia, lakini aliniambia ananipenda sana na yuko tayari kunifanyia chochote.

Katika kipindi chote tulichokuwa kwenye mahusiano, hakuwahi kuniambia kuwa tayari ameoa, na pia sikuwahi kumuona na mke wake. Baada ya kugundua kuwa ameoa, nilimweleza wazi kuwa siwezi kuendelea na mahusiano hayo, ndipo nikaamua kuyavunja.

Baada ya hapo, Elvis alianza kunitishia kwa hasira, na sasa hali imefikia hatua ya kutaka kuniangamiza, Ningependa kutoa wito kwa wanaume, mwanamke akikataa kuwa na wewe, muache na uendelee na maisha yako hata kama amekula pesa zako unaweza kupata zingine”
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ni muhimu zaidi kuepuka kupokea zawadi za pesa au mali kutoka kwa mtu ambae humpendi, kwasababu uwekezaji huo kwako unaweza kukutokea puani huko mbeleni.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
 
Tlaatlaah said:
ni muhimu zaidi kuepuka kupokea zawadi za pesa au mali kutoka kwa mtu ambae humpendi, kwasababu uwekezaji huo kwako unaweza kukutokea puani huko mbeleni.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Hata serikalini hili swala limewekwa wazi viongozi waepuke kupokea zawadi pasipo utaratibu kwamaana madhara yake yanajulikana ni makubwa.
 
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