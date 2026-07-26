Marekani yafikwa na upungufu mkubwa wa silaha

Marekani yafikwa na upungufu mkubwa wa silaha

L

Lee Van free

JF-Expert Member
Joined
Aug 14, 2024
Posts
2,526
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7,922
Marekani ina upungufu mkubwa wa silaha kwa Sasa kuliko wakati wowote ule.
sababu ni mbili TU.

Sababu ya kwanza.
kutuma silaha nyingi Ukraine kwenda kusaidia kuipiga Urusi. silaha ambazo kwa kweli zilikua zinateketezwa na Jeshi la Urusi hata kabla hazijaingia kwenye uwanja wa mapambano, zilikua zinateketezwa zikiwa kwenye meli, ama kwenye treni zikipelekwa uwanja wa vita, nyingine zimekua zikisambaratiswa katika uwanja wa mapambano.

Sababu ya pili.
Vita ya kijinga ya kujitakia dhidi ya Iran.
Iran na yeye kama Urusi t,kapiga silaha nyingi sana za Marekani.
Tofauti na Urusi, Iran wao wamekua wakipiga kambi za Marekani zote ama vituo vya Marekani vyote vilivyoko karibu nae,yaani kambi zote za Marekani zilizipo Uarabuni.

Kambi hizo za Marekani zilikua Zina silaha nyingi zenye thamani kubwa na umuhimu mkubwa mno.

Hasara hiyo haijawekwa Wazi kwa ukubwa wake, lakini kama ikiwekwa Wazi ni kwamba Marekani imepeteza silaha nyingi mno ambazo ukweli,hazikuwahi kutumika, kwa sababu nyingi zilikua zimehifadhiwa na nyingine zikiwa kwenye mahanga na maghala ya silaha.

Hali hii inauma na kukera sana ,yaani silaha toka itoke kiwandani, hazijaweza kufanya kazi au kutumika zinateketezwa kirahisi TU.

Hivyo basi ukijumlisha silaha za Marekani zilizoteketezwa Ukraine na zile zilizoteketezwa Uarabuni utaona jinsi Gani Jeshi la Marekani lilivyopungukiwa na silaha kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote ule.

Mwanaume hua halii hadharani,hua anaugulia ndani kwa ndani.
 
Marekani ina upungufu mkubwa wa silaha kwa Sasa kuliko wakati wowote ule.
sababu ni mbili TU.

Sababu ya kwanza.
kutuma silaha nyingi Ukraine kwenda kusaidia kuipiga Urusi. silaha ambazo kwa kweli zilikua zinateketezwa na Jeshi la Urusi hata kabla hazijaingia kwenye uwanja wa mapambano, zilikua zinateketezwa zikiwa kwenye meli, ama kwenye treni zikipelekwa uwanja wa vita, nyingine zimekua zikisambaratiswa katika uwanja wa mapambano.

Sababu ya pili.
Vita ya kijinga ya kujitakia dhidi ya Iran.
Iran na yeye kama Urusi t,kapiga silaha nyingi sana za Marekani.
Tofauti na Urusi, Iran wao wamekua wakipiga kambi za Marekani zote ama vituo vya Marekani vyote vilivyoko karibu nae,yaani kambi zote za Marekani zilizipo Uarabuni.
Kambi hizo za Marekani zilikua Zina silaha nyingi zenye thamani kubwa na umuhimu mkubwa mno.
Hasara hiyo haijawekwa Wazi kwa ukubwa wake, lkn kama ikiwekwa Wazi ni kwamba Marekani imepeteza silaha nyingi mno ambazo ukweli,hazikuwahi kutumika,kwa sababu nyingi zilikua zimehifadhiwa na nyingine zikiwa kwenye mahanga na maghala ya silaha.
Hali hii inauma na kukera sana ,yaani silaha toka itoke kiwandani, hazijaweza kufanya kazi au kutumika zinateketezwa kirahisi TU.
Hivyo basi ukijumlisha silaha za Marekani zilizoteketezwa Ukraine na zile zilizoteketezwa Uarabuni utaona jinsi Gani Jeshi la Marekani lilivyopungukiwa na silaha kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote ule.

Mwanaume hua halii hadharani,hua anaugulia ndani kwa ndani.

The United States faces a significant depletion in key advanced missile and interceptor stockpiles due to heavy usage in recent conflicts like the war against Iran, which will take years to fully replenish. While administration officials maintain current operational needs are met, analysts warn of strategic vulnerabilities. [1, 2, 3, 4, 5]

Causes of the Depletion
    • High Expenditure Rates: Interceptors like Patriot and THAAD, along with Tomahawk cruise missiles, were expended at rates far exceeding peacetime manufacturing output during operations in the Middle East. [1, 2, 3, 4, 5]
    • Global Commitments: Ongoing military support for allies and partners, including Ukraine and Middle Eastern nations, has placed sustained pressure on existing inventories. [1, 2]

List of heavy losses inflicted on U.S. released following Iran's attacks​

Jul 26, 2026 05:19 UTC
  • The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
    The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
Pars Today – The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has released a list detailing the extensive losses inflicted on the United States during Iran's various attacks. has released a list detailing the extensive losses inflicted on the United States during Iran's various attacks.

According to Pars Today, citing IRNA, Brigadier General Mohebbi, spokesperson for the IRGC, said that during 15 days of fighting, the Iranian Armed Forces destroyed 11 U.S. fighter jets and helicopters while they were on the ground at American military bases across the region.

According to Brigadier General Mohbi, the damage sustained by the U.S. military in the region as a result of the Iranian Armed Forces' decisive and heavy strikes is as follows:

Radar and Air Defense Assets

  • 7 command and control centers
  • 3 satellite communication systems
  • 6 Patriot air defense radars (The Patriot systems have been weakened to the point that Iranian missiles and drones are reaching their targets without interception.)
  • 3 air and maritime surveillance and control radars
  • 8 early warning and detection radar systems
  • 7 air missile defense radars
  • 3 EPS radar systems
  • 2 EPS-117 radar systems
  • 5 long-range radars
  • 2 air defense radars
  • 1 tactical radar complex
Support and Logistics Assets (Aimed at Reducing Operational Capability)

  • 6 fighter jet and helicopter maintenance and repair centers
  • 3 support and logistics centers
  • 12 fuel storage tanks
  • 17 weapons support depots and storage facilities for naval and aircraft spare parts
  • 6 missile storage bunkers
Operational Infrastructure

  • 6 MQ-9 drone hangars
  • 1 F-15 fighter aircraft preparation hangar
  • 1 drone hangar containing 8 brand-new drones
  • 2 command centers
  • 1 aircraft carrier refueling platform
  • 1 P-8 aircraft hangar
  • 4 HIMARS missile launch platforms
  • 5 fighter aircraft hangars
  • 4 Patriot air defense complexes
  • 6 missile launch platforms
  • 1 fuel pumping station
  • 2 signal communications centers
  • 1 intelligence data center
  • 1 artificial intelligence center and data processing facility associated with Amazon
  • 1 depot for unmanned surface vessels (USVs)
  • 1 fuel pier
  • 4 fighter aircraft shelters
  • 6 aircraft taxiways and parking ramps
Air Operations

  • 11 fighter aircraft and helicopters destroyed on the ground
  • 17 reconnaissance and operational drones (8 of them were reportedly brand-new)
  • 1 F-15 fighter aircraft inside a hardened shelter
  • 1 P-8 maritime patrol aircraft
  • 1 C-17 transport aircraft
  • 8 aerial refueling aircraft (tankers)
  • 4 heavy helicopters
  • 6 stored missiles
 
Lee Van free said:
Makala yangu sio ya kulinganisha,napenda kukuambia kua Marekani yapungukiwa na silaha.

Running on Empty: America’s Depleted Weapons Stocks in the Iran War Are a Strategic Red Flag.​

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Mmmh, chief, ni danganya toto TU hizi, wale ndio watengenezaji na wauza silaha nambari moko duniani,

Marekani ndio taifa namba moja linaloishi kwenye propaganda kuliko nchi yoyote Ile duniani

Siyo bule, Kuna mjinga anatafutwa
 
mkulimamiwa said:
Mmmh, chief, ni danganya toto TU hizi, wale ndio watengenezaji na wauza silaha nambari moko duniani,

Marekani ndio taifa namba moja linaloishi kwenye propaganda kuliko nchi yoyote Ile duniani

Siyo bule, Kuna mjinga anatafutwa
Click to expand...
Jeshi la Marekani au serikali ya Marekani ndio iliyopungukiwa na silaha.
Sio makampuni ya Marekani ya uzalishaji wa silaha.
Makampuni na serikali ni vitu viwili tofauti.
Jeshi au serikali ya Marekani nayo inanunua silaha kutoka makampuni hayo.
 
mkulimamiwa said:
Mmmh, chief, ni danganya toto TU hizi, wale ndio watengenezaji na wauza silaha nambari moko duniani,

Marekani ndio taifa namba moja linaloishi kwenye propaganda kuliko nchi yoyote Ile duniani

Siyo bule, Kuna mjinga anatafutwa
Click to expand...
Mkuu jamaa walihamisha hadi THAAD AN/TPY-2 Radar kutoka South Korea hadi huko Gulf states ndio uone hali ya ukame iliyopo. Na zilikuwepo radar za hivyo 8 sasa zimebaki 4
 
Lee Van free said:
Marekani ina upungufu mkubwa wa silaha kwa Sasa kuliko wakati wowote ule.
sababu ni mbili TU.

Sababu ya kwanza.
kutuma silaha nyingi Ukraine kwenda kusaidia kuipiga Urusi. silaha ambazo kwa kweli zilikua zinateketezwa na Jeshi la Urusi hata kabla hazijaingia kwenye uwanja wa mapambano, zilikua zinateketezwa zikiwa kwenye meli, ama kwenye treni zikipelekwa uwanja wa vita, nyingine zimekua zikisambaratiswa katika uwanja wa mapambano.

Sababu ya pili.
Vita ya kijinga ya kujitakia dhidi ya Iran.
Iran na yeye kama Urusi t,kapiga silaha nyingi sana za Marekani.
Tofauti na Urusi, Iran wao wamekua wakipiga kambi za Marekani zote ama vituo vya Marekani vyote vilivyoko karibu nae,yaani kambi zote za Marekani zilizipo Uarabuni.

Kambi hizo za Marekani zilikua Zina silaha nyingi zenye thamani kubwa na umuhimu mkubwa mno.

Hasara hiyo haijawekwa Wazi kwa ukubwa wake, lakini kama ikiwekwa Wazi ni kwamba Marekani imepeteza silaha nyingi mno ambazo ukweli,hazikuwahi kutumika, kwa sababu nyingi zilikua zimehifadhiwa na nyingine zikiwa kwenye mahanga na maghala ya silaha.

Hali hii inauma na kukera sana ,yaani silaha toka itoke kiwandani, hazijaweza kufanya kazi au kutumika zinateketezwa kirahisi TU.

Hivyo basi ukijumlisha silaha za Marekani zilizoteketezwa Ukraine na zile zilizoteketezwa Uarabuni utaona jinsi Gani Jeshi la Marekani lilivyopungukiwa na silaha kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote ule.

Mwanaume hua halii hadharani,hua anaugulia ndani kwa ndani.
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Kama sisi tulivyo na upungufu wa chakula wao wamepungukiaa silaha🤣🤣
 
Lee Van free said:
Jeshi la Marekani au serikali ya Marekani ndio iliyopungukiwa na silaha.
Sio makampuni ya Marekani ya uzalishaji wa silaha.
Makampuni na serikali ni vitu viwili tofauti.
Jeshi au serikali ya Marekani nayo inanunua silaha kutoka makampuni hayo.
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Kumbe huelewi mambo ya silaha yana policy zipi in US. Unazitenfeneza huwezi kuziuza bila ruhusa ya serikali, federal gov. Sasa kweli Trump/ serikali aishiwe silaha , makampuni yaseme hatukupi silaha? Inaingia akili mwako kweli! Kwamba ataomba Congress impe hela ikatae wakati iko vitani? Uwe unasikiliza CNN, achana na TBC
 
Retired said:
Kumbe huelewi mambo ya silaha yana lolicy zipi in UD. Unazitenfeneza huwezi kuziuza bila ruhusa ya serikali, federal hov. Sasa kweli Trump/ serikali aishiwe silaha , makampuni yaseme hatukupi silaha? Inaingia akili mwako kweli! Kwamba ataomba Congress impe hela ikatae wakati iko vitani? Uwe unasikiliza CNN, achana na TBC
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Umekuja na kashfa nyingi sana.
Naona wewe ndio unapenda kusikiliza TBC na kusoma gazeti la uhuru.
Nimeandika Marekani imepungukiwa na silaha na sababu ni vita ya Ukraine na Vita ya Iran.

Sasa Hawa hapa chini ni New York Times

.S. Military’s Weapons Shortage Shows Few Signs of Easing Soon​


Soma maelezo yaliyomo ndani ya gazeti juu ya upungufu wa silaha.

President Trump and Pentagon officials tried to reassure manufacturers as they sought additional funding from Congress.

President Trump and senior Pentagon officials sought to solve the country’s munitions shortage by approaching the problem from two directions in meetings this week.

They urged defense companies to speed up production of depleted weapons systems. And they pushed lawmakers to approve additional money to pay for the war against Iran, which helped to deplete munitions.
********************************
Hawa hapa ni CNN ambao wewe unasema siwasomi,Sasa sijui wewe hukuiona hii habari!

Iran war heats up while US weapon stocks remain depleted, risking military’s ability to fight future wars​

ByDavis Winkie
Jul 12, 2026
Key US weapons stockpiles remain significantly depleted and will come under even more intense pressure if strikes against Iran continue at the current rate, as President Donald Trump reiterated Friday that the ceasefire in the conflict is “over.”


The situation with armaments could impact the American military’s ability to fight a potential future war with China or even North Korea, experts told CNN.

“If the war continues at the rate it’s been going for the last [five] days … it would reduce stockpiles enough that there would be a new, higher level of risk … with the Indo-Pacific,” said Mark Cancian, a retired Marine Corps colonel and defense analyst at the Center for Strategic and International Studies think tank.
 
Fundi mahiri wa Ujenzi said:
Silaha zipi zimepungua kati ya hizi?
1. Ndege vita na mabomu yake?
2. Bunduki
3. Makombola (ICBM)na mabomu yake
4. Nyambizi na mabomu yake
5. Meli vita na mabomu yake
6. Drone
7. Mobomu ya nyuklia
8. Nk...
Click to expand...
Zote

Iran war heats up while US weapon stocks remain depleted, risking military’s ability to fight future wars​

ByDavis Winkie
Jul 12, 2026





Smoke rises from explosions at an unknown location, following what US Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iranian military targets, in this screen grab from a video released on July 8, 2026.

Smoke rises from explosions at an ...







Key US weapons stockpiles remain significantly depleted and will come under even more intense pressure if strikes against Iran continue at the current rate, as President Donald Trump reiterated Friday that the ceasefire in the conflict is “over.”

The situation with armaments could impact the American military’s ability to fight a potential future war with China or even North Korea, experts told CNN.

“If the war continues at the rate it’s been going for the last [five] days … it would reduce stockpiles enough that there would be a new, higher level of risk … with the Indo-Pacific,” said Mark Cancian, a retired Marine Corps colonel and defense analyst at the Center for Strategic and International Studies think tank.
 
Fundi mahiri wa Ujenzi said:
Silaha zipi zimepungua kati ya hizi?
1. Ndege vita na mabomu yake?
2. Bunduki
3. Makombola (ICBM)na mabomu yake
4. Nyambizi na mabomu yake
5. Meli vita na mabomu yake
6. Drone
7. Mobomu ya nyuklia
8. Nk...
Click to expand...

List of heavy losses inflicted on U.S. released following Iran's attacks​

Jul 26, 2026 05:19 UTC
  • The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
    The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
Pars Today – The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has released a list detailing the extensive losses inflicted on the United States during Iran's various attacks. has released a list detailing the extensive losses inflicted on the United States during Iran's various attacks.

According to Pars Today, citing IRNA, Brigadier General Mohebbi, spokesperson for the IRGC, said that during 15 days of fighting, the Iranian Armed Forces destroyed 11 U.S. fighter jets and helicopters while they were on the ground at American military bases across the region.

According to Brigadier General Mohbi, the damage sustained by the U.S. military in the region as a result of the Iranian Armed Forces' decisive and heavy strikes is as follows:

Radar and Air Defense Assets

  • 7 command and control centers
  • 3 satellite communication systems
  • 6 Patriot air defense radars (The Patriot systems have been weakened to the point that Iranian missiles and drones are reaching their targets without interception.)
  • 3 air and maritime surveillance and control radars
  • 8 early warning and detection radar systems
  • 7 air missile defense radars
  • 3 EPS radar systems
  • 2 EPS-117 radar systems
  • 5 long-range radars
  • 2 air defense radars
  • 1 tactical radar complex
Support and Logistics Assets (Aimed at Reducing Operational Capability)

  • 6 fighter jet and helicopter maintenance and repair centers
  • 3 support and logistics centers
  • 12 fuel storage tanks
  • 17 weapons support depots and storage facilities for naval and aircraft spare parts
  • 6 missile storage bunkers
Operational Infrastructure

  • 6 MQ-9 drone hangars
  • 1 F-15 fighter aircraft preparation hangar
  • 1 drone hangar containing 8 brand-new drones
  • 2 command centers
  • 1 aircraft carrier refueling platform
  • 1 P-8 aircraft hangar
  • 4 HIMARS missile launch platforms
  • 5 fighter aircraft hangars
  • 4 Patriot air defense complexes
  • 6 missile launch platforms
  • 1 fuel pumping station
  • 2 signal communications centers
  • 1 intelligence data center
  • 1 artificial intelligence center and data processing facility associated with Amazon
  • 1 depot for unmanned surface vessels (USVs)
  • 1 fuel pier
  • 4 fighter aircraft shelters
  • 6 aircraft taxiways and parking ramps
Air Operations

  • 11 fighter aircraft and helicopters destroyed on the ground
  • 17 reconnaissance and operational drones (8 of them were reportedly brand-new)
  • 1 F-15 fighter aircraft inside a hardened shelter
  • 1 P-8 maritime patrol aircraft
  • 1 C-17 transport aircraft
  • 8 aerial refueling aircraft (tankers)
  • 4 heavy helicopters
  • 6 stored missiles
********************************
Ndugu hiyo ni Iran TU wala haihusishi UKRAINE.
 
Lee Van free said:
Marekani ina upungufu mkubwa wa silaha kwa Sasa kuliko wakati wowote ule.
sababu ni mbili TU.

Sababu ya kwanza.
kutuma silaha nyingi Ukraine kwenda kusaidia kuipiga Urusi. silaha ambazo kwa kweli zilikua zinateketezwa na Jeshi la Urusi hata kabla hazijaingia kwenye uwanja wa mapambano, zilikua zinateketezwa zikiwa kwenye meli, ama kwenye treni zikipelekwa uwanja wa vita, nyingine zimekua zikisambaratiswa katika uwanja wa mapambano.

Sababu ya pili.
Vita ya kijinga ya kujitakia dhidi ya Iran.
Iran na yeye kama Urusi t,kapiga silaha nyingi sana za Marekani.
Tofauti na Urusi, Iran wao wamekua wakipiga kambi za Marekani zote ama vituo vya Marekani vyote vilivyoko karibu nae,yaani kambi zote za Marekani zilizipo Uarabuni.

Kambi hizo za Marekani zilikua Zina silaha nyingi zenye thamani kubwa na umuhimu mkubwa mno.

Hasara hiyo haijawekwa Wazi kwa ukubwa wake, lakini kama ikiwekwa Wazi ni kwamba Marekani imepeteza silaha nyingi mno ambazo ukweli,hazikuwahi kutumika, kwa sababu nyingi zilikua zimehifadhiwa na nyingine zikiwa kwenye mahanga na maghala ya silaha.

Hali hii inauma na kukera sana ,yaani silaha toka itoke kiwandani, hazijaweza kufanya kazi au kutumika zinateketezwa kirahisi TU.

Hivyo basi ukijumlisha silaha za Marekani zilizoteketezwa Ukraine na zile zilizoteketezwa Uarabuni utaona jinsi Gani Jeshi la Marekani lilivyopungukiwa na silaha kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote ule.

Mwanaume hua halii hadharani,hua anaugulia ndani kwa ndani.
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"Ukweli huo hujawekwa wazi " Kama ulivosema
Sasa wewe umejuaje?
 
Lee Van free said:
Marekani ina upungufu mkubwa wa silaha kwa Sasa kuliko wakati wowote ule.
sababu ni mbili TU.

Sababu ya kwanza.
kutuma silaha nyingi Ukraine kwenda kusaidia kuipiga Urusi. silaha ambazo kwa kweli zilikua zinateketezwa na Jeshi la Urusi hata kabla hazijaingia kwenye uwanja wa mapambano, zilikua zinateketezwa zikiwa kwenye meli, ama kwenye treni zikipelekwa uwanja wa vita, nyingine zimekua zikisambaratiswa katika uwanja wa mapambano.

Sababu ya pili.
Vita ya kijinga ya kujitakia dhidi ya Iran.
Iran na yeye kama Urusi t,kapiga silaha nyingi sana za Marekani.
Tofauti na Urusi, Iran wao wamekua wakipiga kambi za Marekani zote ama vituo vya Marekani vyote vilivyoko karibu nae,yaani kambi zote za Marekani zilizipo Uarabuni.

Kambi hizo za Marekani zilikua Zina silaha nyingi zenye thamani kubwa na umuhimu mkubwa mno.

Hasara hiyo haijawekwa Wazi kwa ukubwa wake, lakini kama ikiwekwa Wazi ni kwamba Marekani imepeteza silaha nyingi mno ambazo ukweli,hazikuwahi kutumika, kwa sababu nyingi zilikua zimehifadhiwa na nyingine zikiwa kwenye mahanga na maghala ya silaha.

Hali hii inauma na kukera sana ,yaani silaha toka itoke kiwandani, hazijaweza kufanya kazi au kutumika zinateketezwa kirahisi TU.

Hivyo basi ukijumlisha silaha za Marekani zilizoteketezwa Ukraine na zile zilizoteketezwa Uarabuni utaona jinsi Gani Jeshi la Marekani lilivyopungukiwa na silaha kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote ule.

Mwanaume hua halii hadharani,hua anaugulia ndani kwa ndani.
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Hayo ndiyo malengo ya Republican ili wapige hela kupitia kichaka cha Vita, na upigaji wao ni Kwamba wamewekeza hisa nyingi Sana kwenye kampuni zinazotengeneza hizo silaha, Sasa Kwa uhaba huo Ina maana hizo Kampuni zinatakiwa zizalishe silaha nyingi na mnunuzi Mkuu ni Serikali ya Marekani na bajeti ya Ulinzi ya Marekani ni $ 1.01 Trilioni imepanda kwa Asilimia 30 kulinganisha na ya Mwaka uliopita ambapo ilikuwa ni $ 884 Bilioni
 
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