Marekani yafikwa na upungufu mkubwa wa silaha

Marekani ina upungufu mkubwa wa silaha kwa Sasa kuliko wakati wowote ule.

sababu ni mbili TU.



Sababu ya kwanza.

kutuma silaha nyingi Ukraine kwenda kusaidia kuipiga Urusi. silaha ambazo kwa kweli zilikua zinateketezwa na Jeshi la Urusi hata kabla hazijaingia kwenye uwanja wa mapambano, zilikua zinateketezwa zikiwa kwenye meli, ama kwenye treni zikipelekwa uwanja wa vita, nyingine zimekua zikisambaratiswa katika uwanja wa mapambano.



Sababu ya pili.

Vita ya kijinga ya kujitakia dhidi ya Iran.

Iran na yeye kama Urusi t,kapiga silaha nyingi sana za Marekani.

Tofauti na Urusi, Iran wao wamekua wakipiga kambi za Marekani zote ama vituo vya Marekani vyote vilivyoko karibu nae,yaani kambi zote za Marekani zilizipo Uarabuni.



Kambi hizo za Marekani zilikua Zina silaha nyingi zenye thamani kubwa na umuhimu mkubwa mno.



Hasara hiyo haijawekwa Wazi kwa ukubwa wake, lakini kama ikiwekwa Wazi ni kwamba Marekani imepeteza silaha nyingi mno ambazo ukweli,hazikuwahi kutumika, kwa sababu nyingi zilikua zimehifadhiwa na nyingine zikiwa kwenye mahanga na maghala ya silaha.



Hali hii inauma na kukera sana ,yaani silaha toka itoke kiwandani, hazijaweza kufanya kazi au kutumika zinateketezwa kirahisi TU.



Hivyo basi ukijumlisha silaha za Marekani zilizoteketezwa Ukraine na zile zilizoteketezwa Uarabuni utaona jinsi Gani Jeshi la Marekani lilivyopungukiwa na silaha kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote ule.



Mwanaume hua halii hadharani,hua anaugulia ndani kwa ndani.