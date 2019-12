Marekani inaongoza kwa kuzivamia nchi nyingi duniani, na kuangusha tawala zake, orodha yake hii hapa, waarabu wanapumulia pabaya

Nchi ambazo USA imezivamia tokea imeanza kujikomboa na kuzikomboa nchi nyinginezo, majaribio yaliyofanikiwa na ambayo hayakufanikiwa ya kuziondoa madarakani baadhi ya serikali nayo ntayaorodhesha hapa

Hapa hayatajwi manchi ambayo hayajapata uhuru au ambayohayajatangazwa au kutambuliwa na dunia japo yamechapwa na Marekani, Tunaanza



Morocco, Algeria, Tunis, Libya (First Barbary War)

Canada (War of 1812)

Algeria (Second Barbary War)

Spain (Acquisition of Florida)

Cherokees (Indian Removal Act)

Indonesia (Expedition)

Ivory Coast (Expedition)

Cherokees (Trail of Tears)

Mexico (Annexation of Texas)

Mexico (Seizing of California, Nevada, Utah, Arizona, some of Colorado, New Mexico, and the Texan border with the Rio Grande)

Sioux (Forced settlement and massacre)

Spain (Annexation of Cuba, Puerto Rico, Guam, and the Philippines)

Philippines (Reneges on promise of Philippine independence in exchange for Filipino support during the Spanish-American War)

Fiji (Expedition)

China (Second Opium War)

China (Looting China in response to the Boxer Rebellion as part of the Eight-Nation Alliance)

Taiwan (Expedition into Taiwan)

Korea (Korean Expedition in response to "insults")

Panama, Nicaragua, Cuba, Haiti, Dominica Republic, Honduras, Mexico (US shenanigans with their military)

Germany (World War 1)

Russia (Russian Civil War - Formation of Soviet Union)

Germany, Japan, Italy, Romania, Bulgaria (WW2)

Korea (Korean War)

Vietnam (Vietnam War)

Guatemala (CIA overthrows of their government and funds dictator's armies)

Iran (CIA overthrows elected Prime Minister)

Cuba (Bay of Pigs)

Brazil (CIA helps overthrow the government and funds opposition groups)

Chile (CIA funds opposition then overthrows the government)

Grenada (Overthrow their government)

Nicaragua (Helps install a military junta)

Libya

Panama (Attempt to capture Gen. Manuel Noriega)

Honduras (Helps install a military junta)

Colombia (Funds and trains death squads)

Iraq (Desert Storm)

Iraq (Retaliation for alleged assassination plot)

Somali

Sudan, Afghanistan (Retaliation for terrorist attacks in embassies)

Serbia (Kosovo War)

Afghanistan (Response to 9/11)

Iraq (Bush's policy of war against WMD-developing states)

Iran (Stuxxnet - Cyber Warfare)

Pakistan, Yemen, Somalia, Afghanistan, Iraq (Drone Attacks)

Libya, Syria (No-fly zone and drone attacks)



Pia imezivamia, [Cherokees, Sioux], Canada, Mexico, Panama, Nicaragua, Cuba, Haiti, Dominica Republic, Honduras, Guatemala, Brazil, Chile, Columbia, Spain, Germany, Italy, Romania, Bulgaria, Russia, Grenada, Serbia, China, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam, Philippines, Indonesia, Fiji, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Syria, Morocco, Algeria, Tunis, Libya, Ivory Coast, Somali, Sudan



Cherokees ni zile nchi 5 za amerika ambazo awali zilijitawala kiasilia, USA imevamia nchi 42 ,zinakuwa 47 kama tunahesabu na hizo Tano asilia ambazo CIA imeziangusha serikali zake



Kwa kifupi na kiujumla USA ni nchi iliyovamia nchi nyingi tokea Dunia kuwepo, na kuanzishwa kwake miaka 200 iliyopita



