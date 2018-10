Mara ya kwanza kuangalia mpira wa Ulaya ilikuwa mechi hii

Nilikuwa Sinza kwa Remmy naishi na bro. Wakati huo DSTV ina channel mbili tu, supersport na Mnet tena Mnet inaanza kuoneka saa kumi na mbili jioni. Ikianza na kipindi cha Oprah, halafu hawakuwa na dish. Mechi ya kwanza LIGI za ulaya kuziona live shukrani ziwaendee DTV enzi zile 1996 yaani mmekaa sebuleni ghafla mnamsikia Tyler Perry anawaambia welcom to stamford bridge where Chelsea is playing against Newcastle, Faustino Asprilla is on the bench today, Keegan has decided to start Les Ferdinand and Allan Shearer upfront, the blues plays on the unchanged side that thrash Manchester United masterminded by master class man Gianflanco Zola. Hahaha raha tupu ilikuwa buree tukishuhudia mitanange ya nguvu. Euro 96 yoyote buree. Bidae wakapokea channel ten nao .