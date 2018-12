Mara nyingi nimekuwa nikisikia kuwa fani ya IT inalipa kwa kujiajiri. Je, ni kwa namna gani?

Ata duniani IT ndo inazalisha matajiri wengi mno ,kwangu Ni fani Bora na I'm happy with it....hapa Tanzania Kuna fursa nyingi mno kwenye IT fungua macho utaziona.tatizo nnaloliona Ni kuwa kwa Sasa vijana wengi hapa Tanzania anau Liza watu eti nisomee nn inalipa😲 maanake Ni kuwa vijana tunafikiria pesa na utajiri na sio passion ya fani usika,inatakiwa upende kitu Kwanza hapa ndo tunakose....umesomea nn? Njoo PM nikushauri how unaweza toboa.nipo ktk IT zaidi ya miaka 15 na sijawai ata sekunde moja kujutia hili I'm happy and full of opportunities with me

Nchi nyingi zilizoendelea Zina mipango mikakati ya kuzalisha matajiri wengi kupitia IT,mfano India wanna fursa nyingi mno kwa vijana waliosoma IT na wanaamini kwa kufanya hivyo the next Bill Gate atakuwa from India,na wamefanikiwa katika hili....top100 USA companies ma CEO,CTOs,CFOs asilimia kubwa Ni Indians ata Google CEO Ni muhindi.China ukiwa na wazo la kuanzisha kampuni ya IT Serikali inakupa misaada yote unayotaka na mtaji...hapa ata kitambulisho Cha chinga lazima ulipie,banks zetu Wala Costech au wizara husika,wanachokifanya kwenye kusaidia Tanzania ya viwanda sikijui....Mimi baada ya kuangaika Sana na hizi taasisi asa Costech niliamua kusimama mwenyewe,na nipo happy for this.Serikali ya India mfano wana program za ICT ambazo wanaalika any one interested kufanya JV projects na makampuni yao kutembelea India ,kukutana na fursa za ICT na kuingia makubaliano ya kupiga kazi.Serikali ya India inagaramia mpaka tickets za Ndege na garama zingine kiasi kwa wageni toka any where duniani,nimeshaenda zaidi ya Mara tatu India na kujifunza mengi Sana kwa kupitia hizi programs,India wanna programs za kufadhiri yeyote 100% scholarship PHD studies kwenye nyanja za ICT,Telecom na Electronics na wanapambana mpaka 2025 wasiwe wanaimport any electronics parts,au softwares nje ya India. Karibu