Mapini makali ya muda wote ya Hip Hop ilikuwa ni mwendo wa kutikisa vichwa tu

Hamissi Hamza Jr
JF-Expert Member
- Apr 16, 2020
- 472
- 935
Hip Hop Ilipitia Nyakati Bora Duniani kuanzia 1995 Mpaka 2009 Hapa Ilikua Mawe Juu Ya mawe Huku Maproducer Wakali Kule Watunga mashairi na Wachanaji Wakali ilikua moto Sana.
Baadhi Ya Producer Wakali Wa Era Hiyo Ni Dr Dre,Swizz Beatz,Timbaland Na Kanye West
Baadhi Ya Wasanii Wakali Wa Era Bora ya Hip Hop Ni
2Pac,Notorius BIG,DMX,Ja Rule,Lil Cool J,Puff Daddy,Coolio,Fat Joe,Nelly,Snoop Doggy,50 Cent,Eminem,Busta Rhymes,Jay Z,Kanye west,Nas,Kendrick Lamar,Bow Wow,Lily Wayne,Ludacris Na Baadae Kina Nick minaj
BAADHI YA ALBUM KALI ZILIZOTOKA ERA HIYO
1. 2pac - ALL EYEZ ON ME
2. Notorious BIG - LIFE AFTER DEATH
3.Eminem - THE MARSHALL MATHERS LP
4.Outkast - THE SPEAKER BOXXX/THE LOVE BELOW
5. 50 Cent - GET RICH OR DIE TRYIN
BAADHI YA MAPINI MAKALI YA ERA HIYO/MUDA WOTE
1. 2Pac Ft DR Dre&Roger Troutman - Califonia love
2.Busta Rhymes Ft Mariah Carey - Give to me
3.Nas - I Can
4.Bow Wow Ft Mike Jones - Fresh Iz Im
5.Jay Z Ft Mr Hudson - Forever Young
6. 50 Cent - In da Club
7.Nelly Ft Kelly Rowland - Dillema
8.Bow Wow - Thats Is my Name
9.Ja rule Ft Ashanti - Always on Time
10. 50 Cent Ft Olivia - Candy Shop
11.Ll Cool J - Doin it
12.Kanye West - Heartless
13.Mystikal - Danger
14.Nas Ft Puff Dady - Hate me Now
15. 50 Cent - P.I.M.P
16.TI Ft Keri Hilson - Get You Back
17.Coolio - Gangster Paradise
18.Lily Wayne - A mill
19.Eminem - Lose Yourself
20.Kanye West Ft Jamie Foxx - Gold Digger
21.Maino Ft T Pain - All the Above
22.DMX - Ruffy Rider
23.Jay Z - Hard Knock Life/Ghetto Anthem
24.Nelly - Just A Dream
25.Young Jeezy Ft Nas - My President
26.Wutang Clan - C.R.E.A.M
27..Jay Z - F*ck Up The World/Futw
Ilikua Ni Hatari Sana,Ongezea na Wewe Ngoma Zako Hapo Chini ambazo Nimesahau kuzitaja Tuendelee kuenjoy Mziki Mzuri
Baadhi Ya Producer Wakali Wa Era Hiyo Ni Dr Dre,Swizz Beatz,Timbaland Na Kanye West
Baadhi Ya Wasanii Wakali Wa Era Bora ya Hip Hop Ni
2Pac,Notorius BIG,DMX,Ja Rule,Lil Cool J,Puff Daddy,Coolio,Fat Joe,Nelly,Snoop Doggy,50 Cent,Eminem,Busta Rhymes,Jay Z,Kanye west,Nas,Kendrick Lamar,Bow Wow,Lily Wayne,Ludacris Na Baadae Kina Nick minaj
BAADHI YA ALBUM KALI ZILIZOTOKA ERA HIYO
1. 2pac - ALL EYEZ ON ME
2. Notorious BIG - LIFE AFTER DEATH
3.Eminem - THE MARSHALL MATHERS LP
4.Outkast - THE SPEAKER BOXXX/THE LOVE BELOW
5. 50 Cent - GET RICH OR DIE TRYIN
BAADHI YA MAPINI MAKALI YA ERA HIYO/MUDA WOTE
1. 2Pac Ft DR Dre&Roger Troutman - Califonia love
2.Busta Rhymes Ft Mariah Carey - Give to me
3.Nas - I Can
4.Bow Wow Ft Mike Jones - Fresh Iz Im
5.Jay Z Ft Mr Hudson - Forever Young
6. 50 Cent - In da Club
7.Nelly Ft Kelly Rowland - Dillema
8.Bow Wow - Thats Is my Name
9.Ja rule Ft Ashanti - Always on Time
10. 50 Cent Ft Olivia - Candy Shop
11.Ll Cool J - Doin it
12.Kanye West - Heartless
13.Mystikal - Danger
14.Nas Ft Puff Dady - Hate me Now
15. 50 Cent - P.I.M.P
16.TI Ft Keri Hilson - Get You Back
17.Coolio - Gangster Paradise
18.Lily Wayne - A mill
19.Eminem - Lose Yourself
20.Kanye West Ft Jamie Foxx - Gold Digger
21.Maino Ft T Pain - All the Above
22.DMX - Ruffy Rider
23.Jay Z - Hard Knock Life/Ghetto Anthem
24.Nelly - Just A Dream
25.Young Jeezy Ft Nas - My President
26.Wutang Clan - C.R.E.A.M
27..Jay Z - F*ck Up The World/Futw
Ilikua Ni Hatari Sana,Ongezea na Wewe Ngoma Zako Hapo Chini ambazo Nimesahau kuzitaja Tuendelee kuenjoy Mziki Mzuri