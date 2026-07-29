Mapini makali ya muda wote ya Hip Hop ilikuwa ni mwendo wa kutikisa vichwa tu

Mapini makali ya muda wote ya Hip Hop ilikuwa ni mwendo wa kutikisa vichwa tu

Hamissi Hamza Jr

Hamissi Hamza Jr

JF-Expert Member
Joined
Apr 16, 2020
Posts
472
Reaction score
935
Hip Hop Ilipitia Nyakati Bora Duniani kuanzia 1995 Mpaka 2009 Hapa Ilikua Mawe Juu Ya mawe Huku Maproducer Wakali Kule Watunga mashairi na Wachanaji Wakali ilikua moto Sana.

Baadhi Ya Producer Wakali Wa Era Hiyo Ni Dr Dre,Swizz Beatz,Timbaland Na Kanye West

Baadhi Ya Wasanii Wakali Wa Era Bora ya Hip Hop Ni
2Pac,Notorius BIG,DMX,Ja Rule,Lil Cool J,Puff Daddy,Coolio,Fat Joe,Nelly,Snoop Doggy,50 Cent,Eminem,Busta Rhymes,Jay Z,Kanye west,Nas,Kendrick Lamar,Bow Wow,Lily Wayne,Ludacris Na Baadae Kina Nick minaj

BAADHI YA ALBUM KALI ZILIZOTOKA ERA HIYO

1. 2pac - ALL EYEZ ON ME
2. Notorious BIG - LIFE AFTER DEATH
3.Eminem - THE MARSHALL MATHERS LP
4.Outkast - THE SPEAKER BOXXX/THE LOVE BELOW
5. 50 Cent - GET RICH OR DIE TRYIN

BAADHI YA MAPINI MAKALI YA ERA HIYO/MUDA WOTE

1. 2Pac Ft DR Dre&Roger Troutman - Califonia love
2.Busta Rhymes Ft Mariah Carey - Give to me
3.Nas - I Can
4.Bow Wow Ft Mike Jones - Fresh Iz Im
5.Jay Z Ft Mr Hudson - Forever Young
6. 50 Cent - In da Club
7.Nelly Ft Kelly Rowland - Dillema
8.Bow Wow - Thats Is my Name
9.Ja rule Ft Ashanti - Always on Time
10. 50 Cent Ft Olivia - Candy Shop
11.Ll Cool J - Doin it
12.Kanye West - Heartless
13.Mystikal - Danger
14.Nas Ft Puff Dady - Hate me Now
15. 50 Cent - P.I.M.P
16.TI Ft Keri Hilson - Get You Back
17.Coolio - Gangster Paradise
18.Lily Wayne - A mill
19.Eminem - Lose Yourself
20.Kanye West Ft Jamie Foxx - Gold Digger
21.Maino Ft T Pain - All the Above
22.DMX - Ruffy Rider
23.Jay Z - Hard Knock Life/Ghetto Anthem
24.Nelly - Just A Dream
25.Young Jeezy Ft Nas - My President
26.Wutang Clan - C.R.E.A.M
27..Jay Z - F*ck Up The World/Futw

Ilikua Ni Hatari Sana,Ongezea na Wewe Ngoma Zako Hapo Chini ambazo Nimesahau kuzitaja Tuendelee kuenjoy Mziki Mzuri
 
Nyoka kibisa said:
Lil wayne-you ain't know

Lakini kwa heshima please list awepo mwanamama nick minaj
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Mkuu,Nick Minaj Debut Single Yake Na Album Yake Cash money Records Ilikua 2010.
List Yangu Hapo Juu Nilizangatia zaidi kuanzia 1995 mpaka 2009 Ndio Maana nilitumia neno Na baadae Kina Nick Minaj kwasababu huwezi Taja list yoyote Ya Hip Hop ukaacha kumtaja.
 
fact only said:
Unaachaje hii ngoma mkuu.

Move bitch, get out the way
Get out the way bitch, get out the way
Move bitch, get out the way
Get out the way bitch, get out the way

By Luda cris.
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Ni Ngoma kali Mkuu Na ilistahili kuwepo Ila kwenye List Nimemtumia Neno Baadhi kwa Maana Kuna Ngoma kali zingine ikiwemo hii ya Ludacris
 
Hamissi Hamza Jr said:
Hip Hop Ilipitia Nyakati Bora Duniani kuanzia 1995 Mpaka 2009 Hapa Ilikua Mawe Juu Ya mawe Huku Maproducer Wakali Kule Watunga mashairi na Wachanaji Wakali ilikua moto Sana.

Baadhi Ya Producer Wakali Wa Era Hiyo Ni Dr Dre,Kanye West na Timbaland.

Baadhi Ya Wasanii Wakali Wa Era Bora ya Hip Hop Ni
2Pac,Notorius BIG,DMX,Ja Rule,Lil Cool J,Puff Daddy,Coolio,Nelly,Snoop Doggy,50 Cent,Eminem,Busta Rhymes,Jay Z,Kanye west,Nas,Kendrick Lamar,Bow Wow,Lily Wayne,Na Baadae Kina Nick minaj

BAADHI YA ALBUM KALI ZILIZOTOKA ERA HIYO

1. 2pac - ALL EYEZ ON ME
2. Notorious BIG - LIFE AFTER DEATH
3.Eminem - THE MARSHALL MATHERS LP
4.Outkast - THE SPEAKER BOXXX/THE LOVE BELOW
5. 50 Cent - GET RICH OR DIE TRYIN

BAADHI YA MAPINI MAKALI YA ERA HIYO/MUDA WOTE

1. 2Pac Ft DR Dre&Roger Troutman - Califonia love
2.Busta Rhymes Ft Mariah Carey - Give to me
3.Nas - I Can
4.Bow Wow Ft Mike Jones - Fresh Iz Im
5.Jay Z Ft Mr Hudson - Forever Young
6. 50 Cent - In da Club
7.Nelly Ft Kelly Rowland - Dillema
8.Bow Wow - Thats Is my Name
9.Ja rule Ft Ashanti - Always on Time
10. 50 Cent Ft Olivia - Candy Shop
11.Ll Cool J - Doin it
12.Kanye West - Heartless
13.Mystikal - Danger
14.Nas Ft Puff Dady - Hate me Now
15. 50 Cent - P.I.M.P
16.TI Ft Keri Hilson - Get You Back
17.Coolio - Gangster Paradise
18.Lily Wayne - A mill
19.Eminem - Lose Yourself
20.Kanye West Ft Jamie Foxx - Gold Digger
21.Maino Ft T Pain - All the Above
22.DMX - Ruffy Rider
23.Jay Z - Hard Knock Life/Ghetto Anthem
24.Nelly - Just A Dream
25.Young Jeezy Ft Nas - My President
26.Wutang Clan - C.R.E.A.M
27..Jay Z - F*ck Up The World/Futw

Ilikua Ni Hatari Sana
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Umesahau wimbo Mmoja mkali Sana wa Jay Z ft. Kanye West - No Church in Wild
 
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