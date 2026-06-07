Maombi yangu kwa Mungu toka mwezi huu uanze

1. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na kwa kuniumba mwanaume na sio Mwanamke kila siku.





2. Nawaombea wanaume wote waliotengana na familia zao au walioacha majukumu yao warudi kwenye uwajibikaji wao wa kifamilia, wajenge tena mahusiano na wahudumie familia zao kwa upendo na heshima.





3. Nawaombea wapate nguvu ya kujitambua, kurekebisha makosa yao, na kuwa baba na waume wenye uwajibikaji na msimamo.





4. Nawaombea wanawake wenye heshima, Utu, upendo, n.k wapate wenzi wenye heshima, upendo, na uwajibikaji—wenye nia njema ya kujenga familia imara na yenye amani.



5.Namuomba atupe viongozi waadilifu, wenye hekima, na wanaojali maslahi ya wananchi zaidi ya maslahi yao binafsi.