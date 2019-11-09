MANENOI YA MH KUHUSU MVUTO HATA USALAMA WAKE AUKO.MZURI AKIWA KWENYE NDEGE SIMTISHI ASOME HII YA NDEGE ZINGINE

BASIASI
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BASIASI
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6,226 2,000
HII N STORY YA KWELI KABISA.MIAKA.MINNE ILIOPITA NILIFANIKIWA KWENDA JBERG
PALE NILIKUWA NAFANYA CONNECTION NA NDEGE MOJA
NDAN YA NDEGE KUNA WAZUNGU WALIKUWA WANAKUNYWA POMBE KAMA CHAI
BBAADHI YAOO WAKAWA KILA.MARA WANABONYEZA KENGELE WANAITA WAHUDUMU
FUJO ZILE ZILIFANYA HATA PAX WA KARIBU KUOMBA WAHUDUMU WASIJE TENA
KTK KUENDELEA NA RAHA.MMOJA WAO AKAOMBA CHAI YA MAZIWA
BAHATI NILIKUWA NAENDA CHOOONI KABLA YA KUINGIA NIKAWASALIMIA NKÀOMBA KINYWAJI NIENDE NACHO NIKIWA NATOKA CHOON
UWEZI AMINI KTK ILE CHAI MMOJA WA MABINTI ALITEMA KOHOZI KAMILIFU LENYE UWEZO WA KURUKA FUTI 35000 USAWA WABAHARI
WAKAONGEZA NA MAZIWA WAKAKOROGA KOHOZI LÀ HAJA SANA TU
YULE BHANA ALIKUNYWA NA KUAGIZA NYINGINE
SINAMAANA MBAYA NAMSHAURI MH HAO WATU SIO WA KUCHEZEA HATA KIDOGO WAMESHIKILIA MAISHAYAKO KAMA BADO UNAENDELEA KUPANDA NDEGE
VYEMA UKIWA NA MAWAZO CHUJA YAPI YANA MADHARA NA KWAKO MWENYEWE BILA KUANGALIA WANGAPI UNAWAFURAHISHA....
KUNA.PAX MMOJA NDEGE YA TURKEY ALIKUWA ANATUKANA NDEGE NZIMA WAHUDUMU WAKIMWOMBA AKAE KIMYA WAPIII NDEGE ILIPOKUWA IKISHUKA KABLA KALE KÀ DINGDONG AKAJIPIGWA JAMAA AKAOMBA BISCUIT ALICHOKUTANA NACHO HATA KUAMKA AKUWEZA WWKAJA KUMBEBA NA KAGARI CHAOOO
TUWAPENDE TUWAHESHIMU WAFANYAKAZI WA NDEGE ..N PROFF JOB YENYE HESHIMA KAMA ZINGINEZO
PALE NILIKUWA NAFANYA CONNECTION NA NDEGE MOJA
NDAN YA NDEGE KUNA WAZUNGU WALIKUWA WANAKUNYWA POMBE KAMA CHAI
BBAADHI YAOO WAKAWA KILA.MARA WANABONYEZA KENGELE WANAITA WAHUDUMU
FUJO ZILE ZILIFANYA HATA PAX WA KARIBU KUOMBA WAHUDUMU WASIJE TENA
KTK KUENDELEA NA RAHA.MMOJA WAO AKAOMBA CHAI YA MAZIWA
BAHATI NILIKUWA NAENDA CHOOONI KABLA YA KUINGIA NIKAWASALIMIA NKÀOMBA KINYWAJI NIENDE NACHO NIKIWA NATOKA CHOON
UWEZI AMINI KTK ILE CHAI MMOJA WA MABINTI ALITEMA KOHOZI KAMILIFU LENYE UWEZO WA KURUKA FUTI 35000 USAWA WABAHARI
WAKAONGEZA NA MAZIWA WAKAKOROGA KOHOZI LÀ HAJA SANA TU
YULE BHANA ALIKUNYWA NA KUAGIZA NYINGINE
SINAMAANA MBAYA NAMSHAURI MH HAO WATU SIO WA KUCHEZEA HATA KIDOGO WAMESHIKILIA MAISHAYAKO KAMA BADO UNAENDELEA KUPANDA NDEGE
VYEMA UKIWA NA MAWAZO CHUJA YAPI YANA MADHARA NA KWAKO MWENYEWE BILA KUANGALIA WANGAPI UNAWAFURAHISHA....
KUNA.PAX MMOJA NDEGE YA TURKEY ALIKUWA ANATUKANA NDEGE NZIMA WAHUDUMU WAKIMWOMBA AKAE KIMYA WAPIII NDEGE ILIPOKUWA IKISHUKA KABLA KALE KÀ DINGDONG AKAJIPIGWA JAMAA AKAOMBA BISCUIT ALICHOKUTANA NACHO HATA KUAMKA AKUWEZA WWKAJA KUMBEBA NA KAGARI CHAOOO
TUWAPENDE TUWAHESHIMU WAFANYAKAZI WA NDEGE ..N PROFF JOB YENYE HESHIMA KAMA ZINGINEZO