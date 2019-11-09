MANENOI YA MH KUHUSU MVUTO HATA USALAMA WAKE AUKO.MZURI AKIWA KWENYE NDEGE SIMTISHI ASOME HII YA NDEGE ZINGINE

BASIASI

BASIASI

JF-Expert Member
Joined
Sep 20, 2010
Messages
6,226
Points
2,000
BASIASI

BASIASI

JF-Expert Member
Joined Sep 20, 2010
6,226 2,000
HII N STORY YA KWELI KABISA.MIAKA.MINNE ILIOPITA NILIFANIKIWA KWENDA JBERG

PALE NILIKUWA NAFANYA CONNECTION NA NDEGE MOJA

NDAN YA NDEGE KUNA WAZUNGU WALIKUWA WANAKUNYWA POMBE KAMA CHAI

BBAADHI YAOO WAKAWA KILA.MARA WANABONYEZA KENGELE WANAITA WAHUDUMU
FUJO ZILE ZILIFANYA HATA PAX WA KARIBU KUOMBA WAHUDUMU WASIJE TENA

KTK KUENDELEA NA RAHA.MMOJA WAO AKAOMBA CHAI YA MAZIWA

BAHATI NILIKUWA NAENDA CHOOONI KABLA YA KUINGIA NIKAWASALIMIA NKÀOMBA KINYWAJI NIENDE NACHO NIKIWA NATOKA CHOON

UWEZI AMINI KTK ILE CHAI MMOJA WA MABINTI ALITEMA KOHOZI KAMILIFU LENYE UWEZO WA KURUKA FUTI 35000 USAWA WABAHARI

WAKAONGEZA NA MAZIWA WAKAKOROGA KOHOZI LÀ HAJA SANA TU

YULE BHANA ALIKUNYWA NA KUAGIZA NYINGINE

SINAMAANA MBAYA NAMSHAURI MH HAO WATU SIO WA KUCHEZEA HATA KIDOGO WAMESHIKILIA MAISHAYAKO KAMA BADO UNAENDELEA KUPANDA NDEGE

VYEMA UKIWA NA MAWAZO CHUJA YAPI YANA MADHARA NA KWAKO MWENYEWE BILA KUANGALIA WANGAPI UNAWAFURAHISHA....

KUNA.PAX MMOJA NDEGE YA TURKEY ALIKUWA ANATUKANA NDEGE NZIMA WAHUDUMU WAKIMWOMBA AKAE KIMYA WAPIII NDEGE ILIPOKUWA IKISHUKA KABLA KALE KÀ DINGDONG AKAJIPIGWA JAMAA AKAOMBA BISCUIT ALICHOKUTANA NACHO HATA KUAMKA AKUWEZA WWKAJA KUMBEBA NA KAGARI CHAOOO

TUWAPENDE TUWAHESHIMU WAFANYAKAZI WA NDEGE ..N PROFF JOB YENYE HESHIMA KAMA ZINGINEZO
 
You must log in or register to reply here.

Forum statistics

Threads 1,351,672
Members 517,938
Posts 33,037,308

FOLLOW US

Top