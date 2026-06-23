Mamilioni ya FIFA yako wapi? Mabingwa wa Afrika wanaishi maisha ya kubahatisha Kombe la Dunia 2026

Madai ya Posho ;Wachezaji bado hawajalipwa pesa zao za zawadi (prize money) kwa kutwaa ubingwa wa AFCON pamoja na bonasi zote za kufuzu Kombe la Dunia.

;Wachezaji bado hawajalipwa pesa zao za zawadi (prize money) kwa kutwaa ubingwa wa AFCON pamoja na bonasi zote za kufuzu Kombe la Dunia. Kuishi hoteli za hadhi ya chini ; Kuna malalamiko makubwa kuwa hoteli iliyowekwa kwa ajili ya kambi yao ya mazoezi nchini Marekani haina kiwango kinachostahili timu ya taifa.

; Kuna malalamiko makubwa kuwa hoteli iliyowekwa kwa ajili ya kambi yao ya mazoezi nchini Marekani haina kiwango kinachostahili timu ya taifa. Kambi haina Mpishi ; Kutokana na madai ya Shirikisho la Soka la Senegal (FSF) kuwa na "bajeti finyu", waliamua kumuacha mpishi mkuu wa timu kule Senegal ili kubana matumizi.

; Kutokana na madai ya kuwa na "bajeti finyu", waliamua kumuacha mpishi mkuu wa timu kule Senegal ili kubana matumizi. Wachezaji Kujilisha ; Kutokana na ubora duni wa chakula cha hoteli hiyo, nyota wa timu wanalazimika kuagiza chakula cha nje kwa mifuko yao wenyewe ili tu kulinda afya zao kama wanamichezo.

; Kutokana na ubora duni wa chakula cha hoteli hiyo, nyota wa timu wanalazimika kuagiza chakula cha nje kwa mifuko yao wenyewe ili tu kulinda afya zao kama wanamichezo. Kocha Kupiga Kazi Bila Mkataba ; Kocha mkuu Pape Thiaw anafanya kazi kwa sasa bila mkataba rasmi, huku akiwa hajalipwa mishahara yake ya miezi kadhaa iliyopita.

Wana-jamvi, mambo si shwari hata kidogo kwenye kambi yainayoshiriki Kombe la Dunia 2026 nchini Marekani. Pamoja na sifa zote na ukweli kwamba walitwaa Ubingwa wa Mataifa ya Afrika (AFCON), ripoti za ndani zinaleta taswira ya kusikitisha kuhusu uongozi,Vyanzo vinasema kuna mambo mazito yanasikitisha kambini mwao kwa sasa,Kwa hali kama hizi, hivi vichapo vya wanavyopokea ndugu zetu wala hawapasi kulaumiwa, ni wazi hawako sawa kisaikolojia lakini pia kimaandalizi kwa hicho kichodaiwa na FSF kubana matumizi,Sula FSF kuwa na bajeti finyu ndio swali zito la kuiwajibikaji linakuja,Kwa mujibu wakugharamia msafara wa timu na wafanyakazi wake wote kushirikiUnaweza ukadhani pesa hizo ni nyingi lakini si kweli.Serikali ya Senegal na Wizara ya Michezo hazijaweka wazi bajeti rasmi na kamili kwa ajili ya, mchanganuo wa mapato ya mashindano haya unaonyesha kuwa. Fedha zilizotengwa na zilizotolewa na FIFA ni nyingi mno kulinganisha na huduma duni wanazopewa wachezaji. Lakini pia ukitazama takwimu za nyuma hususani mwa wa fedha wa 2022/23, utagundua timu ya taifa ya Senegal ilitengewa takribaniNi wazi kuwa shida sio mfuko wa timu hiyo, shida ni usimamizi wa timu hiyoInashangaza kuona kuwa licha ya FIFA kutoa mamilioni ya dola kama kianzio cha maandalizi (Bilioni 3.9), kambi ya. Ripoti za kiuchunguzi zinaonyesha kuwa hali hii inatokana na usimamizi mbovu wa kiutawala na hatua kali za "— jambo linalowanyima wachezaji haki zao za msingi na kuvuruga saikolojia ya timu kwenye mashindano makubwa kama haya.Hata sakata la mkataba wa kochalimekuwa suala lisiloingia akilini. Ingawa kulikuwa nawa nchi hiyo kuhakikisha masuala ya mikataba yanakaa sawa,Sipendi tujitaje hapa, ila mnasikiaga huko kwenye 'press'. Kama hatutajipanga mapema kulichukulia hili kama ni fundisho kwetu, huko AFCON tunapoelekea na maandalizi yake yananaweza kuwa haibu kubwa sana.Nchi za Afrika ziache Yada Yada, Usimamizi wa fedha na uwazi wa bajeti ni nguzo kuu ya mafanikio ya michezo.===========================Keep an eye on what’s happening within the Senegal camp right in the middle of the World Cup. Major logistical failures and financial mismanagement by their federation are causing chaos behind the scenes… 🇸🇳🚨The players are still owed bonuses for winning the Africa Cup of Nations and for qualifying for the World Cup, a situation that is heavily affecting the dressing room. On top of that, there are serious complaints about the poor quality of the team hotel booked in the USA.Because the federation chose a 'low-budget' option, they didn't even bring the team chef. The players are now forced to buy their own meals at local stores just to get healthy food during the tournament, as the hotel's food isn't suitable for elite athletes. 🍔❌To make matters worse, manager Pape Thiaw is currently working without a contract and is owed six months of back pay.