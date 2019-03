Mama mjane wa kilokole kazaa mabinti wanne wote wasagaji. Mama kawapeleka kwa mwanasaikolojia kupata suluhisho.

Ishu ilikuwa very serious kwenye familia hii. Mama mjane kaachiwa mabinti wanne. Mabinti wamesoma na wana kila kitu. Mama anataka aone wajukuu kabla hajafa. Watoto hawana wachumba.



Mama kaamua kuongea na binti mmoja baada ya mwingine. Wote wakamwambia kuwa wao wanavutiwa kimapenzi na wanawake wenzao na sio wanaume.



Mama kachanganyikiwa . Kazunguka kwa wachungaji na mashekhe. Waganga na waganguzi ili wasaidie kuwarudisha binti zake katika " hali ya kawaida" lakini wapi.



Hata mabinti wenye we walikuwa hawaipendi kabisa hali hiyo but hawakuwa na jinsi kwa sababu it was out of control.



Mwisho wa siku kaambiwa kuna mwanasaikolojia ambae anawasaidia na amewasaidi watu wengi sana wenye tatizo kama la mabinti zake na wote waliopita kwenye mikono ya mwanasaikolojia huyo walirudi katika hali zao za kawaida.





WALIPOFIKA KWA MWANASAIKOLOJIA NA KUJIELEZEA, MAMBO YALIKUWA KAMA IFUATAVYO:





MWANASAIKOLOJIA: Unapenda dushe au unaoenda papuchi.



BINTI WA KWANZA: Napenda sana papuchi tena sana yani habari za dushe nikizisikia huwa napata hadi kichefuchefu. Usitaje tena jina hilo hapa tafadhali umesikia we mkaka!



Majibu ya binti wa pili hadi binti wanne yote yalishabihiana na majibu ya binti wa kwanza.





MWANASAIKOLOJIA: INA MAANA MNATAKA KUSEMA KATIKA TUMBO LA MAMA YENU HAKUNA HATA MTU MMOJA AMBAE ANAPENDA DUSHELELE?





BINTI WA KWANZA : YUPO MMOJA TU TENA ANAPENDA SANA DUSHELELE.





MWANASAIKOLOJIA: NI NANI HUYO MTAJE BASI ILI TUANZIE KWAKE.





MAMA: NO No No kabla haja mtaja nataka nimuimbie Bwana wimbo wa sifa na shukurani.



Mama wa watu kawasha simu yake kazama You Tube kachagua wimbo kwanza kucheza. Wimbo wa kwanza ulipoisha akaongeza mwingine. Wa pili ulivyo isha akaongeza mwingine. Alicheza kwa kama nusu SAA hivi mpaka MWANASAIKOLOJIA akamwambia " mama sasa inatosha"



Baada ya mama kuzima simu huku akiwa na shauku ya furaha







MWANASAIKOLOJIA : Haya sista tuambie sasa ni Nani katika familia yenu anaependa dyudyu.





BINTI : NI KAKA YETU WA KWANZA!!!





Mama MTU kusikia hivyo akadondoka KWA presha watu wakabeba kumuwaisha hospitali. She died on arrival.



MORAL OF THE STORY : USISHUKURU HARAKA