MAJUKUMU YA NDOA

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- Dec 26, 2015
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DsmicSound
JF-Expert Member
Joined Dec 26, 2015
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MAJUKUMU YA MKE
JUKUMU KUBWA LA MKE NI KUMPA UTULIVU MUME...
YAANI KUMTULIZA MUME KUTOKANA NA YALE MAMBO AMBAYO YALIKUWA YAKIMSHUGHULISHA...
MKE NI UTULIVU WA MUME
MKE NI STAREHE YA MUME
MKE NI BURUDISHO LA MUME
MKE NDIO NYENZO KUU YA KULETEA VIUMBE WAPYA DUNIANI(KWA AJILI YA WATOTO)...
MKE NI MLEZI WA FAMILIA...MKE AKIWA MBOVU NA FAMILIA PIA INAKUWA NI MBOVU...(nazungumzia watoto)
MKE AMELETWA KUWA KWA AJILI YA MUME...NA SIO KWA AJILI YA FAMILIA YA MUME...KWAHIYO ANATAKIWA AKIDHI MATAMANIO NA MATAKWA YA MUME...NA SI YA FAMILIA YA MUME, WALA JAMII NZIMA...
Mke akifanya majukumu mengine zaidi ya hayo ni IHSAANI(WEMA) TU...WALA SIO WAJIBU AU LAZIMA KWAKE...
Sasa jukumu la kufanya kazi mke kulisha familia sijui NANI KAWAPA...?
Sawa mnasema mnatusaidia...KWANI NANI KAWAOMBA MTUSAIDIE...?
KWANI SISI TUNAWASAIDIA KUBEBA MIMBA..?
TUNAWASAIDIA KUZAA..?
TUNAWASAIDIA KUNYONYESHA..?
MAJUKUMU YA MUME
KUMSIMAMIA MKE KIIBADA NA KIMAISHA KIUJUMLA
KUMLISHA MKE
KUMVISHA MKE
KUMTUNZA MKE
KUITUNZA FAMILIA(Mke na watoto)
MUME HAJAOA FAMILIA NZIMA YA MKE, KWAMBA NI LAZIMA AIHUDUMIE NA FAMILIA YAKE...HAPANA...
MUME HAUTAKIWI KUSAIDIWA MAJUKUMU YAKO NA MKE...KWA SABABU WEWE HUWEZI NA HUTAWEZA KUMSAIDIA MAJUKUMU YAKE...
IPO HIVYO NA IMEANDIKWA HIVYO...
NA MKITAKA KWENDA KINYUME NA HAYO...
NDIO MAJANGA MBALIMBALI YA KWENYE NDOA YANATOKEA...
Anayebisha aje hapa...
JUKUMU KUBWA LA MKE NI KUMPA UTULIVU MUME...
YAANI KUMTULIZA MUME KUTOKANA NA YALE MAMBO AMBAYO YALIKUWA YAKIMSHUGHULISHA...
MKE NI UTULIVU WA MUME
MKE NI STAREHE YA MUME
MKE NI BURUDISHO LA MUME
MKE NDIO NYENZO KUU YA KULETEA VIUMBE WAPYA DUNIANI(KWA AJILI YA WATOTO)...
MKE NI MLEZI WA FAMILIA...MKE AKIWA MBOVU NA FAMILIA PIA INAKUWA NI MBOVU...(nazungumzia watoto)
MKE AMELETWA KUWA KWA AJILI YA MUME...NA SIO KWA AJILI YA FAMILIA YA MUME...KWAHIYO ANATAKIWA AKIDHI MATAMANIO NA MATAKWA YA MUME...NA SI YA FAMILIA YA MUME, WALA JAMII NZIMA...
Mke akifanya majukumu mengine zaidi ya hayo ni IHSAANI(WEMA) TU...WALA SIO WAJIBU AU LAZIMA KWAKE...
Sasa jukumu la kufanya kazi mke kulisha familia sijui NANI KAWAPA...?
Sawa mnasema mnatusaidia...KWANI NANI KAWAOMBA MTUSAIDIE...?
KWANI SISI TUNAWASAIDIA KUBEBA MIMBA..?
TUNAWASAIDIA KUZAA..?
TUNAWASAIDIA KUNYONYESHA..?
MAJUKUMU YA MUME
KUMSIMAMIA MKE KIIBADA NA KIMAISHA KIUJUMLA
KUMLISHA MKE
KUMVISHA MKE
KUMTUNZA MKE
KUITUNZA FAMILIA(Mke na watoto)
MUME HAJAOA FAMILIA NZIMA YA MKE, KWAMBA NI LAZIMA AIHUDUMIE NA FAMILIA YAKE...HAPANA...
MUME HAUTAKIWI KUSAIDIWA MAJUKUMU YAKO NA MKE...KWA SABABU WEWE HUWEZI NA HUTAWEZA KUMSAIDIA MAJUKUMU YAKE...
IPO HIVYO NA IMEANDIKWA HIVYO...
NA MKITAKA KWENDA KINYUME NA HAYO...
NDIO MAJANGA MBALIMBALI YA KWENYE NDOA YANATOKEA...
Anayebisha aje hapa...