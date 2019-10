Majirani Tanzania huwa mnakwama wapi kwenye utalii pamoja na vivutio vyote hivyo

Yaan issue ni ukuaji wa uchumi means growth and development right??

So how do you expect a grown up i mean mtu ambae au kitu ambacho kiloshakua tayari kiendelee kukua at the same rate na kitu ambacho bado kichanga yaan iko ivi ukuaji wa mtoto mdogo ni mkubwa kuliko ukuaji wa mtu mzima kwa sababu stage mnazopitia sisi tulisha vuka tushakua katika viwango hivyo.. sasa ivi tunaangalia how much do you earn from your growing siku ukiona umeingiza pesa nyingi kuliko Tz kupitia utalii ndo uje na propaganda za kwamba sisi hatuendelei.