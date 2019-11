Majibu: Sijamtelekeza Baba yangu, Mzee Kigwangalla

Katika maisha fuata mkondo na njia ambayo dhamiri inayoelezwa na wataalamu wa maisha ya kiroho kuwa ni sauti ya Mungu mioyoni mwetu ndio kiongozi wa maisha, ukikazania kusikiliza ya watu ambao wanataka kukutumia wewe kama daraja ya kufikia malengo yao katu hutatulia na utapata ugonjwa wa moyo bila kutegemea.



Aliyofanya Kingwangala ni sahihi, hakujali aliyofanyiwa na babake mzazi, na kwamba amemwekea mtaji mzuri tu wa kijikimu kimaisha wa bodaboda yeye ni kukinga tu, sasa afanye nini? Anayekupatia njia ya kukinga kila siku ndio mtaji mzuri kuliko ule mtaji wa kutupiwa change zinazobaki mfukoni, nakupongeza sana kwa hilo.



Ndugu zetu wana matatizo yao, wanafikiria mtu ukishakuwa katika nafasi na mazigira fulani basi una kila kila cha kuwainua bila kujua shida na matatizo yanayokupata. Wenye malengo ya kufanikisha ya kwao huwatumia hao ndugu kuchafua ili mradi uonekane mbaya, lakini ipo siku ndugu hao watakuja kugundua walivyotumiwa kuchonganishwa watatambua kosa lao.



Katika suala kama hilo tuweke kando mambo ya kiitikadi, tulichukulie kama lilivyo, namwona Kigwangala ametulia na kutuliza bongo lake, ameonyesha moyo mwema na papo ndugu wajua Kigwangala mwenyewe ana mengi ikiwemo familia yake ambayo charity begins at home, na kesho asipoijenga vema familia yake ni sisi hao hao tutaanza kumsimanga na kumgeuzia kibao kwamba ameiga kama baba yake aliyetelekeza familia yake.



Ukichukulia historia ya wengi katika maisha utaona matatizo ndiyo yamewafanya wafanikiwe katika maisha, maisha mteremko huenda yasingemfikisha Kigwangala hapo alipo, kheri kwake kwa vile ametamka na kutambua hilo, na sisi wengine tujifunze kutokana na ukweli huo. Kama wapo waliofanikiwa kiulaini kimaisha kufikia walipo kheri yao, lakini waliopitia mikwaruzo kufikia hapo walipo ni wengi, sina haja kusita kusema mimi ni mojawapo vinginevyo ningabaki nahesabu mikia ya ng'ombe kijijini. Mungu ana njia nyingi ambazo zimejificha kumfikisha mtu kwenye malengo ya maisha kwa utukufu wa uumbaji wa Muumba mwenyewe.





you doing good so far, never mind what people talking about you, your family etc, fanya kile dhamiri yako inakutuma kufanya kile kilicho chema katika dhamiri yako mbele ya macho ya Mungu ndio ukweli wa maisha.