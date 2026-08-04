Maisha Yamenifundisha Jambo Moja: Usisubiri Mtu Akuokoe

Maisha Yamenifundisha Jambo Moja: Usisubiri Mtu Akuokoe

Mawazo255

Mawazo255

Senior Member
Joined
Jul 27, 2026
Posts
168
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490
Kuna kipindi nilikuwa naamini ipo siku mtu atakuja abadilishe maisha yangu. Nilisubiri nafasi, nilisubiri bahati, nilisubiri msaada.

Lakini kadiri miaka ilivyopita, nikagundua kuwa muda ndio ulikuwa unapita, si matatizo.

Maisha hayana huruma kwa anayesubiri sana. Yanamheshimu anayechukua hatua, hata kama hatua yake ni ndogo.

Nimejifunza kwamba unaweza kuwa na ndoto kubwa, lakini bila nidhamu na juhudi zitabaki kuwa ndoto tu. Unaweza kuwa na marafiki wengi, lakini siku ya shida ukabaki peke yako. Unaweza kulaumiwa na watu leo, halafu kesho haohao wakakupigia makofi ukifanikiwa.

Usikubali hali uliyonayo leo ikuambie wewe ni nani. Hali ni ya muda, lakini maamuzi yako ndiyo yanayojenga kesho yako.

Ukikosa kazi, jifunze ujuzi. Ukikosa mtaji, jenga maarifa. Ukikosa anayekuamini, anza kwa kujiamini wewe mwenyewe.

Naomba kila anayesoma uzi huu ajibu swali moja:

Ni somo gani gumu zaidi ambalo maisha yamekufundisha, na lilibadilishaje mtazamo wako?
Tupeane uzoefu.

Huenda simulizi yako ikawa mwanga kwa mtu anayepitia kipindi kigumu leo. 🙏🙏🙏
 
Kiukweli somo zuri sana ukingojea uhurumiwe umeisha.
Nilikuwa na wanangu hao ukianza kuongelea ishu za kukomaa mfanye hata harakati unaona kabisa hawana interest hiyo ni kama unaharibu mazungumzo. Kilichokuja kunichosha mshahara ukitoka simu napigiwa nyingi sana ukikata kimya nikaanza kuwa nakunywa mpaka viroba vile siku hiyo nilikaa nikawaza vitu vingi sana nikaona nijitoe tu japo sikuwakataa katika hali ya wao kutambua ila ilifika sehemu wakaelewa nikabadilishwa na jina siunajua tena sisi waafrika dakika 2 tu.
 
little master said:
Kiukweli somo zuri sana ukingojea uhurumiwe umeisha.
Nilikuwa na wanangu hao ukianza kuongelea ishu za kukomaa mfanye hata harakati unaona kabisa hawana interest hiyo ni kama unaharibu mazungumzo. Kilichokuja kunichosha mshahara ukitoka simu napigiwa nyingi sana ukikata kimya nikaanza kuwa nakunywa mpaka viroba vile siku hiyo nilikaa nikawaza vitu vingi sana nikaona nijitoe tu japo sikuwakataa katika hali ya wao kutambua ila ilifika sehemu wakaelewa nikabadilishwa na jina siunajua tena sisi waafrika dakika 2 tu.
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Ukweli umesema jambo ambalo wengi hupitia lakini hawalisemi. Kuna wakati unagundua watu wanakutafuta zaidi kwa kile ulicho nacho kuliko kwa wewe mwenyewe.

Ukianza kuona kila mshahara ukitoka simu zinaita, lakini siku huna hata salamu hakuna, unachoka kisaikolojia. Kujitoa kimya kimya ili kujilinda siyo ubaya, ni kuweka mipaka. Wanaojali uhusiano wa kweli wataendelea kuwepo hata pasipo faida.

Maisha yamefundisha kwamba ukingoja kuhurumiwa au kuokolewa na watu, unaweza kuchelewa sana kujinusuru mwenyewe. Kuweka amani yako mbele wakati mwingine ndiyo uamuzi bora zaidi.
 
Mawazo255 said:
Kuna kipindi nilikuwa naamini ipo siku mtu atakuja abadilishe maisha yangu. Nilisubiri nafasi, nilisubiri bahati, nilisubiri msaada.

Lakini kadiri miaka ilivyopita, nikagundua kuwa muda ndio ulikuwa unapita, si matatizo.

Maisha hayana huruma kwa anayesubiri sana. Yanamheshimu anayechukua hatua, hata kama hatua yake ni ndogo.

Nimejifunza kwamba unaweza kuwa na ndoto kubwa, lakini bila nidhamu na juhudi zitabaki kuwa ndoto tu. Unaweza kuwa na marafiki wengi, lakini siku ya shida ukabaki peke yako. Unaweza kulaumiwa na watu leo, halafu kesho haohao wakakupigia makofi ukifanikiwa.

Usikubali hali uliyonayo leo ikuambie wewe ni nani. Hali ni ya muda, lakini maamuzi yako ndiyo yanayojenga kesho yako.

Ukikosa kazi, jifunze ujuzi. Ukikosa mtaji, jenga maarifa. Ukikosa anayekuamini, anza kwa kujiamini wewe mwenyewe.

Naomba kila anayesoma uzi huu ajibu swali moja:

Ni somo gani gumu zaidi ambalo maisha yamekufundisha, na lilibadilishaje mtazamo wako?
Tupeane uzoefu.

Huenda simulizi yako ikawa mwanga kwa mtu anayepitia kipindi kigumu leo. 🙏🙏🙏
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Kuna kundi ambalo tunajiita self-made, hatuna God-father in life only trust your self,
 
Covax said:
Kuna kundi ambalo tunajiita self-made, hatuna God-father in life only trust your self,
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Wapo kweli wanaojiona self-made, lakini ukweli ni kwamba hakuna anayefanikiwa peke yake kwa asilimia 100.

Hata kama huna Godfather au mtu wa kukushika mkono, bado mafanikio yanahitaji juhudi, nidhamu, maamuzi sahihi, na mara nyingi msaada wa watu unaokutana nao njiani.

Kujiamini ni muhimu, lakini pia kuthamini mchango wa wengine ni sehemu ya hekima.

Mwisho wa siku, usitegemee kubebwa—jenga uwezo wako na simama kwa miguu yako mwenyewe.
 
Pendaelli said:
Andiko bora kabisa , tuna mengi tunayo weza kuyashirikisha tulio funzwa na ulimwengu na maisha yenyewe, ila kubwa kuliko ni hakuna wa kukuhurumia, hili nimelijua kwa gharama kubwa sana.
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Ukweli mtupu. Maisha yananifundisha kila siku kuwa kujitegemea ni silaha kubwa kuliko kutegemea huruma ya watu.
 
Bush Dokta said:
Inaonekana unapenda kuabudiwa, sasa watu wasipofanya hivyo kutimiza matakwa yako ndio Mwanzo kuandika andika Nyuzi kama hizi
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Sio suala la kuabudiwa wala kutafuta sifa. Hoja ilisimama kwenye ukweli wa maisha kwamba huruma ya watu si kitu cha kutegemea. Kama hukubaliani na hoja, ijadili kwa hoja; usimjadili mtoa hoja.
 
Mawazo255 said:
Hata kama huna Godfather au mtu wa kukushika mkono, bado mafanikio yanahitaji juhudi, nidhamu, maamuzi sahihi, na mara nyingi msaada wa watu unaokutana nao njiani.
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Hapa umenena usije ukajiroga na kujipa Egoes kwamba unaweza kufanikiwa peke yako kwa nguvu zako, hata biashara yako wateja wasiponunua utazitupa
 
Mawazo255 said:
Sio suala la kuabudiwa wala kutafuta sifa. Hoja ilisimama kwenye ukweli wa maisha kwamba huruma ya watu si kitu cha kutegemea. Kama hukubaliani na hoja, ijadili kwa hoja; usimjadili mtoa hoja.
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Hahaha mtoa mada ndicho alicho reflect kwenye andiko lake. Sisi wasomi wa btn the lines hatuishii Tu kwenye kile ulichoandika Bali kile ulichojaribu kuficha
 
Bush Dokta said:
Hapa umenena usije ukajiroga na kujipa Egoes kwamba unaweza kufanikiwa peke yako kwa nguvu zako, hata biashara yako wateja wasiponunua utazitupa
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Ni kweli, hakuna anayefanikiwa peke yake. Kujitegemea hakumaanishi kuwadharau watu, bali kutokuweka maisha yako kwenye huruma yao. Wateja, washirika na jamii ni sehemu ya mafanikio, lakini tofauti ni kutegemea thamani unayotoa, si kuishi ukisubiri kuhurumiwa.
 
Davidmmarista said:
Right people are coming to help you. Your customers might come and help you. In life everything is there because of people, kama unachokifanya sio hitaji la binadamu mwingine basi hiyo ni hobby.

Stay smart 😎, find right people.
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Huyo Mleta Uzi amepigwa na kitu kizito na heading yake ni ya mtu aliyekata tamaa
 
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