Maisha konyo; Kuna dogo mtaani kadata kisa malengo aliyojiwekea akifikisha miaka 25 hayajatimia

Dogo anasema alipokuwa chuoni alikuwa na uhakika kwamba akifikisha miaka 25 angekuwa na kazi nzuri, nyumba au angalau ameanza kujenga, usafiri wake, akiba benki, familia na uwezo wa kuwasaidia wazazi bila shida.



Lakini baada ya kuhitimu na kuingia mtaani, aligundua maisha hayakuwa rahisi kama alivyodhani. Kupata kazi ikawa changamoto, na hata alipoipata, mshahara uliishia kwenye mahitaji ya msingi kabla hajaanza kutimiza ndoto zake.



Anasema kila mwaka aliamini mambo yangekuwa bora, lakini baadhi ya malengo yake yakabaki kuwa ndoto. Alipoona wengine wakipiga hatua, aliwahi kujiuliza, "Mbona kwangu imekuwa tofauti?" Baadaye akaelewa kuwa maisha hayana ratiba moja, kila mtu ana safari yake.



Leo anasema bado hajafikia kila alichokuwa amepanga, lakini pia haoni kama ameshindwa. Bado anaendelea kupambana na kuamini siku yake itafika.